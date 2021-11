Kiko Rivera habló sobre su situación con algunos de los miembros de la familia, entre ellas, su prima Anabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja. El Dj afirmó en directo que cree que su hermana "es un poco egoísta" y que "sacó provecho" de sus adicciones cuando realizó una exclusiva hablando sobre la confesión de su hermano en 'GH Dúo'.

Además, Rivera no dudó en hablar, ante los colaboradores de 'Sábado deluxe' sobre la relación que su hermana mantenía con su abuela. "¿De verdad piensas que mi hermana tiene tristeza porque se ha muerto mi abuela? Cuando es una persona que no ha vuelto a hablar a mi abuela desde que tenía 18 años", acusaba el Dj.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Kiko Rivera siguió arremetiendo contra su hermana y aseguró que Isa Pantoja estaba "celosa" ante el abrazo que el cantante y su madre se dieron en Cantora tras meses sin hablarse. "Mi hermana ha cometido muchísimas cagadas. Entre otras, una que yo le perdoné y no debería haberlo hecho. Tú lo que eres es muy lista", acusó Rivera.

Al día siguiente, Isa Pantoja, aparentemente cansada de la situación, publicaba las siguientes palabras en sus redes sociales: "Hoy me he levantado con el pie izquierdo y sigo con ese ánimo todo el día, pero no me afecta tanto en la tristeza, sino en la pereza". La joven subió unos stories cantando una canción y frases como "soy el ave Fénix que renace" u "hoy me ha hecho más fuerte lo que ayer me marcó" podrían ser un mensaje hacia su hermano.

Asraf Beno estalla contra su cuñado

El novio de Isa Pantoja acudió al plató de 'Viva la vida' y respondió a las palabras que el Dj dedicó a su pareja. "Me produce mucho enfado y mucha frustración", confesó Asraf Beno. Además, respondió a las palabras del Dj, que habló de los supuestos "problemas domésticos" que tenían su hermana y su cuñado. Beno quiso aclarar que Isa Pantoja no había recurrido en muchas ocasiones a su hermano para advertirle de los problemas que mantiene con su pareja, tal y como Rivera afirmó.

"Siempre no ha sido, fue esa vez que discutimos, le llamó, estaba agobiada. Le voy a dejar mal con sola una cosa. Él no fue, él no ha ido, no fue a recoger a su hermana, ni fue a las tantas de la mañana; no fue así. Que se utilicen este tipo de cosas para hacer daño, no se de qué manera, a su hermana o a mí...". Emma García aprovechó para preguntarle cómo se encontraba Isa Pantoja. "Ella verdaderamente está frustrada, está igual que yo, está que no se lo cree. Otra vez sentado, otra vez diciendo barbaridades", reveló.