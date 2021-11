María Patiño aprovechó las cámaras de 'Socialité' para mostrar su descontento con Kiko Rivera. Una reportera de la agencia Europa Press intentó hacerle unas preguntas sobre la situación del clan Pantoja cuando se topó con él por las calles de Madrid, pero la reacción del DJ dejó mucho que desear. Rivera decidió echar el humo de su cigarro en la cara de la periodista.

Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja se mostró incomodo ante las preguntas de la reportera sobre varios miembros de su familia. "Ya está bien, ¿no? Si no te estoy contestando", respondió enfadado mientras seguía caminando por la calle, cigarro en mano. La periodista continuó realizando su trabajo y le preguntó sobre las últimas informaciones que relacionan a Bertín Osborne con su expareja Chabeli Navarro.

En ese momento, Rivera decidió exhalar el humo de su cigarro en la cara de la reportera, que no dudó en reprender al cantante: "Tampoco hace falta que me eches el humo, te estoy preguntando con respeto". El DJ se justificó diciendo que lo había echado a la calle: "Vamos a llevarnos bien", le terminaba diciendo a la profesional, mientras le hacía un gesto dando a entender que se relajase.

Este gesto no gustó nada a la reportera y, por lo tanto, replicó a Rivera: "Relájate tú". A pesar de que sus apariciones en platós de televisión han sido múltiples, no es la primera vez que el hijo pequeño de Paquirri demuestra una actitud inadecuada con los reporteros. De hecho, horas antes tuvo un comportamiento similar con otra periodista.

El hartazgo de María Patiño

A pesar de la defensa que había hecho a favor del DJ en los últimos meses, la presentadora de 'Socialité' mostró su repulsa ante el comportamiento de Kiko Rivera. En un alarde de sinceridad, la periodista le dirigía las siguientes palabras ante las cámaras del programa: "Creía que había habido un cambio de actitud en Kiko. Le he llegado a decir que estaba muy orgullosa de cómo trataba ahora a la prensa, pero me he vuelto a equivocar", sentenció Patiño.