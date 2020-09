Isabel Pantoja se derrumba con un niño de 'Idol Kids' que le recuerda a Paquirri: "No sé cómo estoy viva"

Lejos de academicismos y la búsqueda de la perfección técnica, Isabel Pantoja ha decidido encarar 'Idol Kids' desde las emociones. La tonadillera está dispuesta a abrirse en canal en el nuevo talent show de Telecinco y así lo demostró en su estreno, cuando se enfrentó a un duro reto que trajo al presente uno de sus episodios más dolorosos del pasado: la muerte de su marido, el torrero Francisco Rivera "Paquirri".

Antonio, un sevillano de 13 años, decidió interpretar en su casting "Marinero de luces" para rendir homenaje a su gran ídola, sentada frente a él en la mesa del jurado. La primera nota de la melodía bastó para que Isabel Pantoja se derrumbase y se llevase las manos a la cara. A medida que avanzaba la canción, la artista no podía contener las lágrimas, removida por los recuerdos y el paso del tiempo.

=Isabel Pantoja se emociona al escuchar "Marinero de luces" en 'Idol Kids'

La Pantoja recibía en sus brazos a Antonio cuando terminaba el tema y, entre llantos y besos, le daba las gracias. "'Marinero de luces' es mi vida plasmada en un disco, y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces y aún la llevo, porque eso va por dentro. Tuve que dejarla de cantar y, cuando he vuelto a escucharla... él era mi vida", le explicaba al joven aspirante.

El tema fue el primero que José Luis Perales llevó a la tonadillera cuando falleció Paquirri en una corrida de toros, y supuso su regreso a los escenarios dos años después. "Yo no haré nunca otro disco igual, jamás. Dios quiera que no", pedía su intérprete. Hay que recordar que, durante las grabaciones de 'Idol Kids', Isabel Pantoja atravesaba también un duro momento debido al delicado estado de salud de su madre.

"Me quedé en estado el primer mes, si no, no tengo a mi hijo"

"Ni aun bebiéndome las cataratas del Niágara voy a dejar de llorar nunca, hasta que me vaya", proclamaba la cantante. Ante tal torrente de emociones, Edurne y Carlos Jean cedían sus votos a su compañera, que no dudaba en regalarle los tres botones verdes a Antonio. El público, por su parte, le obsequiaba con un 94,8% de su aprobación mientras Isabel, abrazada a los jueces, no dejaba de lamentarse. "Se fue muy joven...", se le escuchaba balbucear.

"Eran 36 años los que tenía. Y yo 27. Y me quedé sin él. En 17 meses y con un niño de siete meses", rememoraba ante una emocionada Edurne. "Fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal que no decidimos hacer como otras parejas, que se casan y dicen 'vamos a estar este año sin niño'. Menos mal que yo quería tener un hijo, me encantan los chiquillos, y a él igual. Me quedé en estado el primer mes, si no, no tengo a mi hijo. No me hubiese dado tiempo. Fue tremendo, yo no sé ni cómo estoy viva", terminaba.