Isabel Pantoja se niega a devolver los trajes que se le prestaron en 'Idol Kids', según Pilar Eyre

Isabel Pantoja es conocida por ser una de las mayores cantantes de nuestro país. Más allá de todos los problemas legales derivados del blanqueo de capitales que ejecutó y cuya condena ya pagó, está claro que esta es una de las artistas más reconocidas de nuestro panorama musical. A día de hoy se encuentra viviendo un momento pletórico y es que en cuanto a lo profesional se refiere no ha dejado de encadenar proyectos, tanto musicales como televisivos. Y es que más allá de su participación en 'Supervivientes 2019' y el lanzamiento del tema musical "Enamórate", Pantoja está a punto de estrenarse como jurado en el talent show de Telecinco y Fremantle, 'Idol Kids'.

El rodaje del concurso infantil en el que Pantoja comparte labor de jurado junto a Edurne Carlos Jean comenzó en el mes de octubre y ha terminado este mes de febrero en los Estudios Picasso de Villaviciosa de Odón. El talent aún no ha comenzado a emitirse en Telecinco pero. Según explica Pilar Eyre en su blog de la revista Lectura,y se habría negado a devolverlos.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids'

Durante las grabaciones de 'Idol Kids', la miembro del jurado siempre quería verse perfecta y cómoda y por ello la responsable de estilismo de la cadena, Mayte Méndez de Vigo, seleccionaba trajes de alta calidad para la tonadillera. Normalmente, los vestidos son "préstamos" de las firmas a cambio de promocionarse y después se devuelven o se conservan en el guardarropa de la cadena. Sin embargo, tal y como ha explicado Eyre, el destino del vestuario que llevaba Isabel Pantoja en el talent show no era el mismo que el de las demás prendas, en este caso acababan dentro de su maleta.

Las sastras que iban al camerino después de terminar la grabación del concurso para recoger la ropa se lo encontraban completamente vacío, de hecho, la cantante se podría haber llevado también todos los complementos que acompañaban el modelo que vistiese ese día. Por si fuera poco, la exconcursante de 'Supervivientes' era muy exigente con la calidad de su vestuario y el último día de grabación aún teniendo el mejor conjunto preparado para ella, se negó a salir a grabar si no se le daba un conjunto de Escada. No sólo consiguió llevar el modelo de la marca alemana en la final del programa también se lo ha quedado junto con el traje que en un principio rechazó.

Se niega a devolverlos

Según Eyre, la cadena le ha pedido varias veces a Isabel Pantoja que devuelva las prendas y complementos que se ha quedado, no obstante la madre de Kiko Rivera se ha negado en rotundo y es que cuenta que a ella le aseguraron que se podía quedar con todo el vestuario utilizado: "No he cometido ninguna irregularidad, ha sido un regalo". Pese a ello, la periodista explica en su blog que la cadena desconoce haber hecho este tipo de trato y le reclama la devolución de los conjuntos que se ha llevado.