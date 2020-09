Isabel Pantoja presenta 'Idol Kids': "Quiero un ático en 'La que se avecina'. La que formaría con el Rancio"

Después de retrasarse por la crisis del coronavirus, Telecinco apuesta por 'Idol Kids' como su programa estrella para este inicio del curso televisivo. El lunes 7 de septiembre es la fecha elegida para estrenar este formato internacional, producido por Fremantle, que está presentado por Jesús Vázquez y cuenta con Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne como jurado, así como Carlos Marco como asesor musical de los niños. A través de una rueda de prensa virtual, la cadena ha presentado este viernes, 4 de septiembre, el talent show junto a sus protagonistas.

"'Idol Kids' es un formato con un éxito contrastadísimo. Ha dado la vuelta al mundo en más de 100 países", asegura Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España. "El retraso de su estreno se debe a la llegada de la pandemia, estaba preparado para el segundo trimestre pero decidimos pasarlo a otoño", añade. Un talent show que suplirá la ausencia de 'La Voz Kids' e intentará captar al público fiel de 'Got Talent España' con una mecánica similar, aunque con algunas diferencias. Aquí el público presente en plató será clave para decidir el futuro de los jóvenes talentos.

La rueda de prensa de 'Idol Kids'

Tanto el conductor del espacio como los jueces se han mostrado emocionados al ver algunos avances de las 13 entregas que formarán la primera edición, dejando claro en reiteradas ocasiones que es "un programa mágico". "Creo que ha sido de lo mejor que he vivido en mi vida", asegura Pantoja, mientras que Jean afirma que "llega en un momento perfecto porque está llenísimo de emociones".

Los jueces han demostrado su complicidad después de pasar tanta horas de grabación juntos. No han dudado en destacar la incapacidad de la tonadillera para decir que no a los pequeños artistas: "He sufrido porque no me ponía de acuerdo con ellos porque yo no hablo bien inglés", declara Pantoja. "Son muchos años al lado de Risto Mejide, he aprendido mucho de él. Incluso le he llegado a comprender en este programa", añade Edurne, que asegura haber sido una jueza "justa, exigente y sincera".

Isabel Pantoja quiere dar las campanadas en Telecinco

Después de su experiencia en 'Supervivientes', Pantoja está feliz en esta etapa profesional ligada a Mediaset España y asegura que estaría encantada de repetir en una segunda edición de 'Idol Kids' o en una de adultos. Además, se muestra encantada ante la idea de pasar la Nochevieja en Telecinco: "Me gustaría dar las Campanadas con Jorge Javier Vázquez. Ya fueron las más vistas y volverían a serlo. Aunque no haya nadie en la puerta del sol". Incluso está abierta a emprender proyectos de ficción con el grupo: "Quiero un ático en 'La que se avecina'. La que formaría yo con el Rancio y Sor Quisquilla". "No sé si hay más proyectos porque con todo esto que está pasando... Ayer salí por primera vez de mi casa, después de seis meses y medio. Tendré que hablar con los jefes y ver qué ideas tienen", añade.