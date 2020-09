Isabel Pantoja rompe a llorar en 'Idol Kids' por Rocío Jurado y recuerda cuando conoció a Michael Jackson

Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista absoluta de 'Idol Kids' en el prime time de Telecinco. No solo por sus valoraciones o su fobia al botón rojo, la cantante no deja de sorprender en cada entrega con sus experiencias personales y profesionales. Si Lolita Flores es la reina de las anécdotas en 'Tu cara me suena', la tonadillera no iba a ser menos.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids'

Después de comentar lo mucho que le afectó la pérdida de Paquirri, la jueza tuvo que lidiar con otro triste recuerdo. El joven Álvaro sorprendió con su versión de "Como una ola", provocando que la sevillana no pudiese contener las lágrimas: "Me has emocionado cantando esa canción de mi compañera a la que tanto se echa de menos, al menos yo. Jamás una artista morirá porque su legado quedará".

Pero la emoción fue en aumento cuando el pequeño confesó ser fan de la jueza, asegurando que sigue su carrera durante sus once años de vida. Un momento muy especial con Álvaro e Isabel abrazados y llorando que acabó emocionando tanto a Carlos Jean como Edurne. "Te oigo tanto que mis padres acabaron hartos de escucharte. Te quiero demasiado", confesó el concursante.

Cuando Pantoja conoció a Jackson

Más allá de la emoción de este momento, Isabel Pantoja dejó boquiabiertos a sus compañeros al desvelar que llegó a conocer en persona al mismísimo Michael Jackson. "Para mí era y sigue siendo mi ídolo aunque no esté entre nosotros físicamente. Tuve la suerte de conocerle personalmente", afirmó. El encuentro se produjo en casa de su querido amigo Juan Gabriel, que curiosamente era el vecino del rey del pop: "Le vi. Era un señor superdelgado. Le vi en lo peor".