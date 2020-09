Isabel Pantoja saca las uñas para defender a Kiko Rivera: "Que busquen las ilegalidades en otro sitio"

Kiko Rivera se encuentra en el centro de la polémica a causa de haber sido pillado con un programa de descarga de archivos ilegales. A través de un vídeo, los seguidores del cantante descubrían este detalle, lo que enfurecía al hijo de Isabel Pantoja y acusaba a los que lo habían señalado de ir al mínimo detalle cuando ellos probablemente también cometan infracciones.

Isabel Pantoja, jurado de 'Idol Kids', defiende a Kiko Rivera

'Socialité' quiso interesarse por la opinión de Isabel Pantoja, quien el 7 de septiembre se estrena como jurado en 'Idol Kids'. El fichaje de Telecinco negaba que su hijo estuviera cometiendo ningún acto ilegal, llegando a protagonizar un gran enfado con la reportera que le realizaba esta cuestión y sacando las uñas, sin dudarlo un instante, por Rivera.

"¿Mi hijo?", se sorprendía en un primer momento la tonadillera al recibir la pregunta. Su tono ya hacía prever el enfado posterior que estaba por llegar, y así fue. "Que busquen las ilegalidades en otro sitio y que dejen a los cantantes ya, que no podemos cantar tranquilos", reprochaba a la prensa. "Que los artistas no podemos cantar. ¿O no nos estáis viendo con las mascarilla?".

La justificación de Kiko Rivera

Ante la pillada, Kiko Rivera contraatacaba a todos aquellos que lo habían acusado. "Estas cosas son las que me tocan los cojones, que os fijáis en la mínima historia para soltar: 'eso está muy mal'. Habrá que ver lo que hace cada uno en su casa. No te jode", contestaba. "Lo utiliza todo el mundo. ¿Quién cojones no lo ha utilizado alguna vez en su vida?", reconocía. No obstante, tras la polémica afirmaba que la aplicación para intercambio de archivos la empleaba únicamente para intercambio de archivos sin ánimo de lucro.