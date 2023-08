Por Sergio Navarro |

El calor del verano, la constitución de las Cortes Generales, el éxito de España en el Mundial Femenino... Está habiendo grandes noticias, pero de la que todo el mundo está hablando este agosto, sin lugar a dudas, es del caso Daniel Sancho. Por ello, en cualquier photocall o evento en el que hay algún rostro vinculado con Rodolfo Sancho, padre del presunto asesino de Edwin, se le está preguntando por sus reacciones.

Paula Echevarría e Isabel Rábago

Una de las preguntadas ha sido la actriz Paula Echevarría , quien ha preferido mantenerse al margen con las siguientes palabras:. Esta declaración ha sorprendido a parte de sus compañeros de cadena, como es el caso de Isabel Rábago , en ' Ya es mediodía ', que no daba crédito: "No he entendido mucho la declaración de Paula porque para decir eso guarda silencio".

"Yo entiendo absolutamente a todos sus compañeros", decía la colaboradora, exponiendo que "¿qué vas a decir de un compañero, de él que además es una persona reconocida y querida?". Sin embargo, Rábago quería seguir desahogándose: "Chica, para decir 'Le estáis dando demasiados minutos', mejor di 'No, gracias, no me voy a pronunciar' y ya está. Es que me ha dejado loca".

"Las noticias nosotros no las elegimos"

Se le notaba molesta en plató y ella seguía queriendo dejar claro que la jueza de '' se había equivocado. "Chica, no has estado correcta (...) Diciendo que le estáis dando vosotros cobertura. Discúlpame, es que es noticia", continuaba diciendo, para acabar con este zasca: "Las noticias nosotros no las elegimos".