Isabel Rábago salta a 'Sálvame' en un nuevo intento por reconquistar a la audiencia

'Sálvame' continúa su época de cambios para lograr remontar las bajas audiencias de los últimos meses. Primero fue el cambio de directores, luego las nuevas secciones también y la renovada estética. A esto se le suma la pérdida temporal de dos de sus grandes colaboradores: Anabel Pantoja y Kiko Matamoros. Por ello, el programa de La Fábrica de la Tele ha decidido volver a mover ficha.

Carmen Alcayde e Isabel Rábago, en 'Sálvame'

Los colaboradores debatían sobre 'Supervivientes 2022' en el set dedicado al reality cuando Isabel Rábago irrumpía por la puerta de atrás. Sin ningún tipo de presentación, la periodista saludaba como si nada y procedía a sentarse en una de las sillas. "¿Se queda toda la tarde?", se colaba por el micrófono de Lydia Lozano. "Ni idea", le contestaba Carmen Borrego.

Pese a no dar ningún tipo de detalle, el programa de La Fábrica de la Tele parecía confirmar el fichaje a través de un faldón. "Tenemos nueva chica en la oficina. Isabel Rábago se estrena como colaboradora de 'Sálvame'", se leía. ¿Se convertirá en el cuarto formato de Mediaset en el que colabore? ¿Se trata de apariciones temporales para comentar el reality de superviviencia?

Alaba a Kiko Matamoros y critica a Anabel Pantoja en su estreno

Tan polémica como siempre, Isabel Rábago no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar sobre los concursantes de 'Supervivientes'. La periodista defendía la actitud de Kiko Matamoros, compañero en 'Viva la vida': "A mí me encanta la gente que se alaba a sí misma, que tiene una imagen suya estupenda, que alardea de él. Hay kilómetros de gente para arrearte cuando entras a un reality. Yo le aplaudo", decía. Sin embargo, no fue tan benévola con Anabel Pantoja: "A Anabel le encanta Yulen Pereira. Va a tener algo con Yulen en la isla, se cansará de él, y cuando se acabe Yulen, se acaba 'Supervivientes' para Anabel. Lo tengo clarísimo", sentenciaba.