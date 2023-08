Isabel Rábago niega la censura con sus críticas a Amaral: "¿En qué España viven ellos?"

Por Fernando S. Palenzuela |

Precisamente aquellas personas que se quejan de que las mujeres enseñen las tetas por reivindicación suelen ser las primeras que tienen problemas con que se haga. Prueba de ello ha sido Isabel Rábago durante 'El programa del verano', que en la mañana del 14 de agosto ha criticado con dureza el acto de Amaral en el Sonorama, sin dejar expresase a algunos compañeros de sofá que defendían a la cantante.

Antonio Rossi debate sobre Amaral en 'El programa del verano'

Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Nada más", soltaba la periodista tras emitirse el vídeo informativo de lo ocurrido. "Yo me pregunto: Si fuese una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que. Como, por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, que las chicas no podían salir excesivamente sexis en determinadas campañas de publicidad o. ¿Dónde estaban entonces las tetas?, ¿dónde estaba su reivindicación? ¡Menuda chorrada!".

Antonio Rossi se mostraba totalmente de acuerdo con su compañera, mientras que Pepe del Real comentaba que Amaral había mostrado sus pechos como muestra de apoyo a Rocío Saiz y lo ocurrido en el Orgullo LGTBIQ+ de Murcia. "¿Quiénes no pasarán? En la frase de no pasarán. ¿Quién? ¿No pasará quién?", respondía Isabel Rábago después de asegurar que el caso de Saiz había sido solo un hecho aislado y que al responsable ya se le había castigado.

"Se sexualizan los pechos de una mujer. Decidme por qué en Instagram todos los torsos masculinos pueden salir y el torso de una mujer no se puede ver", contraargumentaba Marisa Martín Blázquez en el bando contrario. En ese momento, su compañera trataba de interrumpirla con la vehemencia de todo su discurso, por lo que Beatriz Archidona tenía que entrar para poner orden y pedirle respeto. "¿Vamos ahora a tapar todas las pinturas renacentistas y toda la cultura clásica?", se preguntaba Martín-Blázquez cuando retomaba la palabra.

La baza de la estrategia de marketing

La presentadora dejaba caer que Eva Amaral podría haber mostrado sus pechos por una estrategia de marketing para volver a situarse en primera plana. Sin embargo, el grupo no lleva tanto tiempo como pensaban de vacío, dado que su última gira, de 83 conciertos, acabó en diciembre de 2021. "Si lo ha hecho por eso, yo le aplaudo. Ahora, no me vendas el discursito absurdo, porque en España no hay censura", contestaba Isabel Rábago. En el momento en el que Pepe del Real saltaba para decirle que sí hay teatro censurado, la colaboradora se mostraba ajena a la realidad española de la cultura censurada en ayuntamientos de PP-Vox y espetaba, echando por tierra a su compañero: "Venga, vamos a repetir los mantras. ¡Venga, a repetir mantras!".

Marisa Martín-Blázquez volvía a entrar en escena con otro ejemplo de por qué la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre: "¿Tú vas a una piscina pública y te puedes poner en topless? Porque viene un señor y te dice: 'señora, póngase la parte de arriba del bikini'". Antonio Rossi retrataba sin quererlo justo lo que la colaboradora argumentaba: "¿Te puedes desnudar?". "El pecho de un hombre no es igual que el de una mujer", acompañaba la que fuera responsable de comunicación del PP en Madrid.

Marisa Martín-Blázquez analiza el desnudo de Amaral en 'El programa del verano'

"Es el uso que se hace. Luego dicen: 'es que os asustan las tetas'. Qué nos van a asustar las tetas en España si ya lo hizo Susana Estrada encima nada más salir de la dictadura. ¿Pero qué vienen a enseñar? No vienen a enseñar nada. Es el uso absurdo que se hace que, de verdad, si lo ha hecho por vender discos, yo la aplaudo porque la estrategia de marketing es maravillosa. Pero de verdad, esos rotulitos del 'no pasarán' y la censura... ¡Por Dios bendito! ¿En qué España viven ellos?", finalizaba su alegato Isabel Rábago con la misma fiereza inicial antes de que Beatriz Archidona pasara a otro tema.