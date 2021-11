Los concursantes del reality se quedaron sin palabras al ver el elevado porcentaje de uno de los nominados.

Alejandra Castelló

La noche del domingo del 14 de noviembre de 2021, los espectadores de 'Secret Story: La casa de los secretos' pudieron vivir un programa muy intenso, con varios momentos destacables. Uno de ellos fue la revelación del secreto de Cynthia Martínez, relacionado directamente con su vida amorosa y su pasado en común con un jugador de fútbol del Real Madrid, algo que en la casa ya se olían algunos concursantes. Por otra parte, Adara Molinero se sinceró en una de sus visitas al cubo y acabó devastada al confesar que sí le afecta la indiferencia de algunos de sus compañeros de edición.

No obstante, el momento más impactante de la noche fue cuando los habitantes de la casa de los secretos pudieron ver los porcentajes de voto para la expulsión. En este caso, Cristina Porta, Luca Onestini e Isabel Rábago son los concursantes expuestos, ya que Julen de la Guerra decidió salvar a Sandra Pica de la nominación tras ganar una prueba. Al ver los porcentajes, todos se sorprendieron al ver que uno de ellos no llegaba al 1%, otro tenía un 10% y el tercero tenía un 90% de los votos, algo que no se había visto hasta ahora en 'Secret Story'. ¿A quién pertenece dicho porcentaje? ¿Se juntarán los votos de Porta y Onestini, la pareja de la edición, y será Rábago la expulsada?