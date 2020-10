Eurovisión 2021: Islandia vuelve a apostar por Dadi & Gagnamagnid como sus representantes

El tema "Think About Things" tenía muchas papeletas para ganar Festival de Eurovisión 2020 con el compositor Dadi Freyr y su grupo Gagnamagnid. Juntos son Dadi & Gagnamagnid y consiguieron una aplastante victoria en la preselección Söngvapekknin. Sin embargo, todas las quinielas se esfumaron al cancelarse esa edición del Festival por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, tendrán una nueva oportunidad, pues el Festival de Eurovisión ha confirmado que el grupo volverá a ser e representante de Islandia en 2021. Se especulaba sobre su regreso tras la cancelación y las dudas se fueron despejando cuando Dadi Freyr publicó las fechas de su gira sin ningún dato durante el mes de mayo. Eso sí, ya se ha oficializado a través de su cuenta de Twitter.

Eurovision 2021!

?I'm coming back next year and Gagnamagnið is joining me!

So I guess I'm writing another Eurovision song.

Also closing the Think About Things chapter of my life with some remixes released today:https://t.co/SZ6X8IY1ub

Thank you for all the support! pic.twitter.com/ovbxqCjfTp