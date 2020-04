Ivonne Reyes contra 'Supervivientes 2020' por ningunear a su hijo y a Vicky: "Un mínimo de consideración"

La crisis del coronavirus ha paralizado prácticamente toda la industria audiovisual española, especialmente los formatos de entrenamiento o la ficción. Uno de los programas que ha visto dificultada su producción es 'Supervivientes 2020', el reality de Mediaset España y Bulldog TV. Las habituales expulsiones semanales de los concursantes se han visto afectadas por la pandemia y la escasez de vuelos.

Ivonne Reyes en 'Supervivientes 2020'

Esta situación provocó que Alejandro Reyes y Vicky Larraz, dos de los primeros expulsados de la edición, permaneciesen más tiempo del habitual en Honduras. Tras su regreso a España, la espera se ha extendido debido a las medidas de seguridad que les impedían asistir a plató hasta que se pudiese comprobar que no están contagiados. Después de casi un mes desde su expulsión, ambos reaparecieron públicamente este domingo, 12 de abril, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Su regreso no fue tan especial como se esperaba. Los concursantes se encontraban sentados en el sofá del plató como el resto de colaboradores, sin destacar con cierto protagonismo. No vimos el tradicional vídeo de su paso por el concurso ni la típica entrevista. Nada. Ni siquiera fueron especialmente participativos como tertulianos, con escasísimas intervenciones.

"No hubo un 'bienvenidos'"

Una fría acogida que no ha sentado nada bien a la presentadora y actriz Ivonne Reyes, madre de Alejandro, que ha mostrado su enfado en redes sociales. "Sin explicación, sin bienvenida, sin vídeos. Los seguidores de 'Supervivientes' queremos ver la cara amable del concurso, que también existe. Estos concursantes también lo dieron todo y más. Un mínimo de consideración", denunciaba en Twitter.

"Han podido tener el detalle de darles la bienvenida como se merecían, pero no hubo imágenes, no hubo un 'bienvenidos', un mínimo de dos minutos por lo menos, ya que los citan en plató, lo cual sigue siendo un riesgo. Pero, en mi opinión como espectadora, podrían haberles dado un mínimo de reconocimiento por los grandes supervivientes que han sido. Lo esperamos también de Ferre, Antonio Pavón y Cristian Suescun", comentaba en Instagram. "Esta muy bien que quieran darle prioridad a momentos tensos de discusiones para aquellos a los que les gusta, pero los seguidores que hemos visto el formato del programa y los admiradores de todos los que deciden participar, de los juegos, de la convivencia, no entendemos que no se hiciese el esperado recibimiento de Alejandro y Vicky", añadía.