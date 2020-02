Pepe Navarro carga contra Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro: "Miente porque se acabaría su negocio"

Sigue el cruce de declaraciones entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la polémica paternidad de Alejandro Reyes, actual concursante de 'Supervivientes 2020'. El último en pronunciarse ha sido el expresentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi', que en un audio recogido por 'El programa de Ana Rosa' ha apostado por "acabar con este dilate", pues entiende que "no tiene sentido seguir mintiendo de esta manera".

Pepe Navarro e Ivonne Reyes

Navarro ha apuntado directamente a Ivonne Reyes: "El problema es que se acabaría su negocio. La prueba que me hizo, esa para la que contrató un detective privado, le entregan los resultados a principios de 2018 en los que yo no soy el padre de su hijo", ha defendido para después asegurar que se ofreció a hacerse la prueba: "Negociamos, hablamos y llegamos a acuerdos bastante avanzados, pero un día desapareció". Sin embargo, "alguien le informa o ella se entera de que yo no soy el padre y lo que hace es huir", ha recalcado.

Pepe Navarro ha criticado los "ataques bárbaros, insultos y descalificaciones" de la venezolana, lo que califica como "seguir un poco con su negocio que soy yo y ahora también mi familia". Tras asegurar que sigue pasándole parte de la pensión alimenticia, aunque no íntegra, el expresentador ha vuelto a la carga: "Ella debiera advertir de que tiene esa información, pero se calla y sigue lucrándose de lo que la Justicia le dio hace ocho años".

En el plató del espacio matinal de Telecinco, Alessandro Lecquio ha criticado el proceder de Navarro y su actitud ahora, después de haberse negado a realizarse las pruebas hace ocho años: "No se hizo la prueba al principio porque pensaba que era el padre y fue un gran error".

Sentencia firme

Ivonne Reyes siempre ha sostenido que Pepe Navarro es el padre de su hijo Alejandro, nacido en el año 2000. En 2012, la justicia determinó que era el padre después de que el presentador se negase a someterse a la prueba de paternidad. Como dictamina la ley, si hay negativa, se le atribuye la paternidad directamente a la persona en cuestión.

La propia Ivonne Reyes dejó clara su postura en 'Sábado deluxe' el pasado 22 de febrero. "Él puede decir lo que quiera, pero hay una sentencia", sentenció la modelo y empresaria. Navarro lanzó una advertencia a través de 'Socialité': "Le sugiero que tenga cuidado. Lo que está haciendo tiene una calificación criminal. Estoy dispuesto a negociar lo que haga falta para que ese niño no siga viviendo engañado por su madre", dijo el presentador.