Pepe Navarro interpone dos nuevas demandas contra Ivonne Reyes: "Cobró por descalificarme"

La batalla judicial de Pepe Navarro e Ivonne Reyes todavía no ha cesado y, de hecho, sigue dando sus frutos. El periodista ha continuado hablando sobre la polémica de su paternidad y ha interpuesto dos nuevas demandas contra la modelo venezolana. Todo ello mientras Alejandro Reyes, hijo de ambos ante la ley, permanece en la isla de 'Supervivientes 2020', ajeno a los últimos acontecimientos.

Pepe Navarro en unas imágenes emitidas por 'El programa de Ana Rosa'

Una reportera le trasladó a Navarro, en unas imágenes emitidas por 'El programa de Ana Rosa', unas declaraciones de Ivonne Reyes en las que afirmaba que en esa cama solo estaban ellos dos y que no había nadie más , a lo que el presentador respondió de forma tajante: "Yo tengo un asunto judicial por delante y ella tendrá que enfrentarse a la ley. Yo no voy a hablar de cama, ni mucho menos. Si a ella le pagan por hablar de eso, pues que siga con su negocio adelante".

Además, ha asegurado que todavía no le ha llegado una demanda que habría puesto la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' por no pasarle la pensión a su hijo y ha aprovechado para comunicar que ha puesto dos nuevas denuncias a Ivonne: "Ella se tiene que enfrentar dentro de poco a las dos demandas que le he puesto yo. Una es por asalto a la intimidad, porque cobró bastante dinero por descalificarme. Y la otra es por modificación de medidas". Esto último se refiere a un recurso por el que se pueden cambiar las decisiones adoptadas por el juez en una sentencia si se producen cambios sustanciales en las necesidades de los hijos.

Habla sobre su paternidad

También ha hecho autocrítica sobre la situación de su paternidad, pero en ningún momento asume que él sea el padre de Alejandro Reyes. "Eso ya es historia. Yo reconocí en su momento que posiblemente fue un error, pero eso ya no sirve para nada. A un joven llamado Chema, que entonces tenía 22 años, ella le dijo que él era el padre, pero se hizo una prueba y el resultado dio negativo", reveló después de que la reportera le preguntase si se arrepentía por no haberse presentado a las pruebas de paternidad. Y no tardó en introducir un nuevo nombre en la lista: "Tenía un novio que se llama Aroldo Betancourt, o algo así. O sea, en principio había tres personas. Parece que hay más. Entonces, de los que quedan, a ver cuál es".