'Sálvame' recrea, desde el plató de 'El programa de Ana Rosa', el primer encuentro de Marta López y Merlos

El triángulo amoroso entre Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas sigue dando que hablar. Tras descubrir la infidelidad mediante la famosa videoentrevista de Javier Negre, López estalló hecha un mar de lágrimas en 'Viva la vida'. Este lunes 27 de abril, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha vuelto a Telecinco para participar en 'Sálvame', donde ha recordado cómo fueron sus primeros contactos con quien hasta hace apenas unos días consideraba su pareja.

Marta López y Jorge Javier Vázquez en el plató de 'El programa de Ana Rosa'

Todo se fraguó en Instagram. "Me escribía comentarios, daba like a mis fotos", ha explicado Marta López sobre esos inicios, sentada junto a Jorge Javier Vázquez en 'El programa de Ana Rosa'. Pronto se abrieron los mensajes privados y se pasaron "siete horas hablando", ha confesado López. Al día siguiente se lo contó todo a su compañera Isabel Rábago. Pocos días después, en 'Ya es mediodía', tuvieron su primer contacto físico al darse dos besos en plató. "Era bonito, muy romántico, hacía mucho que no me pasaba algo así", ha recordado la tertuliana.

Los detalles fueron en aumento y, apenas dos días más tarde, una azafata del programa le entregó a Marta "una Coca-Cola con una nota debajo que ponía 'te quiero'", ha confesado. Luego llegaron las cenas con amigos. "Todo el mundo me decía era el novio perfecto. Me trataba como una princesa, era exagerado", ha reconocido López, aunque a ella no se lo parecía: "A mí no, porque había muchas cosas desde el principio por las que no me fiaba. Como soy un poco perra y ya mayor, había cosas que no me cuadraban", le ha relatado a Jorge Javier.

"Nos hicimos novios casi al segundo. A los pocos días fuimos a Murcia y conocí a su familia. A los quince días me compró un anillo... Él buscaba una esposa para tenerla en casa y luego tener su vida fuera", ha lamentado la exparticipante de 'GH 2', totalmente desengañada tras la deslealtad, aunque se temía lo peor. "No es muy normal que un chico a los 15 días de conocerte quiere proponerte matrimonio. Ahora estoy bien, pero de repente me hundo, de repente me sale la ira... Pero lo que ha pasado estos días se ha cargado todo", ha añadido dejando claro que no hay futuro para una amistad.

¿Marta López en 'Supervivientes'?

Una vez en la mesa de debate, Marta ha confesado que pudo haber sido concursante de 'Supervivientes' y que Merlos se había propuesto para ejercer como su defensor en plató. Me gustaría que me dijese 'te pido disculpas porque te he sido infiel', no como una palmada en la espalda, porque por detrás dice que no estaba con Marta", le ha reprochado López.