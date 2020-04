Alfonso Merlos rompe su silencio: "Pido perdón a Marta López si considera que no fui honesto"

Alfonso Merlos se ha convertido en los últimos días en el indiscutible protagonista de la prensa rosa en nuestro país. El periodista político fue pillado en un formato en Youtube en el que descubrimos que estaba viviendo con una chica que no era Marta López, su novia. Horas después de descubrirlo, supimos que la chica en cuestión era Alexia Rivas, reportera de 'Socialité', con la que había iniciado una relación amorosa a espaldas de López, la hasta ese momento su pareja. A lo largo del fin de semana, el tema ha despertado un gran interés mediático y prueba de ello es que los programas de televisión 'Socialité', 'Viva la vida' y 'Sábado deluxe' en las que las dos protagonistas han hablado, han logrado datos máximos de audiencia.

Alfonso Merlos en 'El programa de Ana Rosa'

Este lunes 27 de abril ha sido el turno de Alfonso Merlos. Este ha querido responder a la polémica en 'El programa de Ana Rosa', el formato en el que colabora. Merlos ha dejado claro que "estoy tranquilo, sereno, fuerte pero disgustado", y es que no entiende que "en un país en el que hay más de 30.000 muertos, el centro de atención sea la puerta de su casa y tu vida íntima, es algo verdaderamente incómodo". Por ello, ha avanzado que no va a dar declaraciones sobre su vida privada en ningún lugar aunque sí ha querido lanzar un directo mensaje a Marta López, la que hasta ahora había sido su pareja.

Responde a Marta López

"Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita, que trascendió públicamente con una persona (Marta López) a la que en todo momento he hecho lo posible por cuidar, proteger y ayudar, porque la he ayudado en muchas cosas. Ella se ha pronunciado en las últimas horas, y está en todo su derecho, y ha entendido que no hice las cosas bien. Así que si ella considera que no he hecho las cosas bien y he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no tengo problema en pedir disculpas, ahora o cuando proceda", ha afirmado Merlos. Además, ha dejado claro que en todo momento "mi actitud ha tenido como causa el no hacer daño a esa persona, pero si ella considera que ha sido un error, pues tendrá razón".

Merlos: "Se han dicho barbaridades"

Además, ha querido dejar claro que "las personas de mi entorno a las que por distintas razones les he tenido que dar alguna explicación ya la tienen, pero desde hace ya un tiempo (...) no lo voy a hacer públicamente", y ha incidido en que "mi actitud y mi posición está bastante clara". Paralelamente, ha mostrado su malestar con todo lo que está escuchando, y es que considera que en los últimos días "se han dicho barbaridades y falsedades", por ello cree que "no vale la pena desmentir una por una. Cada persona tiene derecho a comentar la parte que le parezca y yo tengo todo el derecho a no comentar absolutamente nada de todo eso".

Ana Rosa Quintana y Alfonso Merlos

Merlos: "No me he saltado el confinamiento"

Esther Palomera, colaboradora que acompañaba a Ana Rosa y Merlos en esta breve entrevista, le ha echado en cara que en las últimas semanas se ha saltado el confinamiento con Alexia Rivas y Marta López, tal y como estas han evidenciado en los formatos en lo que ha participado, algo que ha molestado mucho a Merlos. Este ha negado tajantemente que se lo haya saltado en ningún momento: "Es totalmente improcedente lo que acabas de decir (...) yo voy de mi trabajo a casa y de casa a mi trabajo (...) no me he saltado el confinamiento (...) yo tenía un permiso que utilizaba para salir de casa y para volver nada más". Una explicación que sí ha convencido a Ana Rosa Quintana pero no a Palomera.

¿Cuál es su relación con Negre?

Paralelamente, la presentadora del formato se ha querido interesar por la relación de Merlos con Javier Negre, el responsable del formato de Youtube en el que se filtró el vídeo. ¿Se dio cuenta de que estaba Alexia pero decidió mantener el fragmento para ganar publicidad en su programa? Merlos ha afirmado que "no voy a hacer interpretaciones o elucubraciones (...) es algo que ha ocurrido y ya está. No me gusta lo que ha ocurrido, evidentemente, pero ya está". Por último, y para sorpresa de todos, Merlos ha afirmado que "está soltero" ante una pregunta de Quintana. ¿Cuál es su relación con Alexia Rivas, entonces?