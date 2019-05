Javier Olivares presenta 'Malaka', una serie donde "los personajes han nacido perdiendo y luchan por empatar"

El rodaje de 'Malaka' ha tenido que cambiar ligeramente su orden de grabación del lunes 27 de mayo para permitir que dos de sus actores estuviesen en la presentación la serie dentro del Showcase de RTVE, donde FormulaTV ha estado presente. Se trata de Susana Córdoba y Salva Reina, quienes han presentado la serie junto a Javier Olivares, Daniel Corpas (creador de la serie), Javier García (productor ejecutivo de RTVE) y María Jesús Pérez (directora de ventas).

Susana Córdoba, Salva Reina y Javier Olivares, entre el equipo de TVE y 'Malaka'

Olivares ha querido explicar cómo llegó a sus manos este proyecto: "Tuve el honor de coordinar talleres de la SGAE, donde se presentan proyectos y, entre los elegidos, estaba 'Malaka'". Pero para hablar más profundamente de la idea, mejor que lo hiciese Corpas, cocreador de la serie junto a Samuel Pinazo. "Partimos de la siguiente reflexión: Si supiera la gente lo que hay a un kilómetro y medio de aquí, la gente daría la vuelta y no volvería", refiriéndose al mundo de la droga en Málaga. "Hablamos con policías y nos dijeron que ocurrían cosas en Málaga que ni nos imaginábamos y nuestro radar de creadores se disparó". No obstante, una vez creada, "la idea se guardó en un cajón en 2016 y al aparecer este laboratorio decidí recuperarlo".

El productor ejecutivo de TVE ha explicado que 'Malaka' es "un thriller que lo bueno que tiene es que la ciudad donde se desarrolla es fundamental. Conjuga unas tramas interesantes en un contexto muy real, algo que no es tan común". Siguiendo con esta idea, García añade que "siempre parece que el contexto no es realista, pero aquí Málaga está muy bien recreada y eso nos interesó mucho". También vio mucho interés en el proyecto Salva Reina, que ha confesado lo que sintió al recibir la propuesta: "Cuando me llegó dije: '¿Cuánto dinero hay que poner para que esto salga adelante?'. Son unos guiones fantásticos que estamos súper intrigados para saber cómo acaba la trama. Había que unirse sí o sí".

Así son Darío y Salo

Los actores presentes han aprovechado la ocasión para presentar a Darío y Salo, sus personajes. "Darío, es un malagueño que por circunstancias, sus amigos se van perdiendo y él decide o perderse también o vestirse de azul. Coge la placa y encima conoce todos los fondos del barrio", explica Salva Reina sobre este gran cambio de registro que va a sorprender a quienes están acostumbrados a verle únicamente en comedia.

Maggie Civantos, en el rodaje de 'Malaka'

Por su parte, Susana Córdoba define a Salo como "esa mujer que quiere salir de un lugar donde ha crecido, pero ha heredado esa cultura y se ve atrapada en ese espacio de pobreza. Es una mujer valiente que paga el precio de separarse de su marido para seguir adelante y hace todo lo posible". Además, respecto al reparto, explica que "es una serie muy coral, casi todos los actores somos andaluces y el elenco variado aporta mucho a la historia", porque, según promete, "esta serie va a ser la bomba, pero de verdad".

De desapariciones y narcotráfico

En 'Malaka' encontraremos dos grandes tramas. Por un lado seguiremos el misterio de la desaparición de la hija de un importante empresario y, por otro, nos introduciremos en el universo de las drogas y el narcotráfico. Corpas explica que "por el campo de Gibraltar, no tenía otro sentido que la droga no fuera el hachís, que viene del norte de Marruecos, pero el tema de la droga era una excusa para hablar de personajes". La serie parte de tópicos como la droga y una pareja de policías bastante contrastada y por ello, "la vuelta que le dimos es una nueva imagen de la droga con una potencia que desequilibra a los narcos", explica su creador.

El rodaje sigue en marcha

El rodaje, que se está llevando a cabo en la ciudad andaluza, "está siendo duro", según asegura Olivares. "Málaga se deja querer por la cámara, vamos a ver todas sus caras y sus contrastes", cuenta el productor resumiendo que 'Malaka' "es la historia de unos personajes que han empezado la vida perdiendo y están luchando por al menos empatar el partido. Eso es lo que universaliza esta serie más que el género policiaco que pueda tener".