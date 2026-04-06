Javier Ruiz se enciende tras la acusación de Villarejo: "¿Buenos amigos usted y yo? En la vida"

Por Fernando S. Palenzuela |

Javier Ruiz ha vivido un momento de gran tensión en 'Mañaneros 360' durante la mañana del 6 de abril, día fijado para iniciar el juicio del caso Kitchen al que acudía el excomisario José Manuel Villarejo. El matinal ha conectado en directo con la comparecencia a la prensa del excomisario, momento en el que la reportera se identificaba y le preguntaba por la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido.

"Dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP como dicen, eso es mentira. Y además, Javierito, con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado... parece mentira", soltaba Villarejo. Rápidamente, Javier Ruiz aparecía en pantalla para frenar esta supuesta relación entre el excomisario y él.

El excomisario Villarejo atiende a la prensa tras el juicio del caso Kitchen

"No, no, comisario. No vamos a tener un diálogo en directo, pero ¿buenos amigos usted y yo? Ni nos conocemos. ¡Nunca en la vida! Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través del teléfono móvil, cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida", se defendía el presentador en una clara alusión a Antonio García Ferreras y Ana Rosa Quintana, de quienes es conocida la relación que los unió.

Javier Ruiz responde al excomisario Villarejo en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz niega cualquier relación

A continuación, Villarejo volvía a la carga tras escuchar, probablemente por boca de la reportera, la respuesta del periodista: "Si dice que no nos conocemos...Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia Ferreras a la misma hora y me decía:".

Javier Ruiz no ha dudado en saltar rápidamente a negar las palabras que estaba diciendo el excomisario Villarejo, incluso sin permitir escuchar el final de la declaración de este. "¡Absolutamente falso! Miente, Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero, que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso", aseguraba tajantemente el presentador.

"Contado todo esto, y sin vendettas personales, comisario, si usted ha trabajado para quien ha trabajado. Yo nunca he tenido esa conversación con usted, pero somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla por muy burda que fuera. ¿Se acuerda usted?", finalizaba Javier Ruiz antes de dar paso a sus colaboradores para tratar el tema.