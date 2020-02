Javy Ramírez ('OT 2020'): "Natalia Jiménez mide menos al decir sus valoraciones que Ruth Lorenzo"

Javy Ramírez ha hecho historia en 'Operación Triunfo'. El gaditano se ha convertido en el primer concursante de once ediciones en estrenar single dentro del concurso. Pero, a pesar de demostrar su talento con el tema "Qué sabrá Neruda", la audiencia decidió que se convirtiese en el cuarto expulsado de 'OT 2020', dejando que Anaju continúe su formación dentro de la Academia.

fuera del talent show de Gestmusic y Televisión Española. El cantante andaluz desvela cómo nació este primer single y cómo vive la reacción del público. "Qué sabrá Neruda" se estrenó en el número uno en iTunes y su lyric vídeo cuenta con casi 700.000 visualizaciones en en YouTube.

Javy Ramírez, concursante de 'Operación Triunfo 2020'

¿Cómo has vivido tu expulsión en la Gala 5

Bien, me voy bastante contento después de haber estrenado single y de que me hayan dejado cantarlo en el plató. Más contento no puedo estar.

¿Te hubiera gustado haber seguido la respuesta que tuvo el estreno del single desde fuera?

La verdad es que no sabría qué decirte, porque creo que fuera me hubiese comido más el coco que dentro. Como tampoco lo he vivido, no lo puedo saber muy bien, pero creo que me ayudó un poco estar aislado.

El single tiene casi 700.000 visitas en YouTube, ¿te esperabas esta buena acogida?

¡Qué va! Para nada me lo esperaba, pero en la vida. Hace un mes estaba en mi casa y yo le cantaba las canciones a mi madre con un piano y solo lo escuchaba ella. De ahí a que lo vean casi 700.000 personas, para mí es lo más grande. No me lo esperaba para nada, al revés. Estaba en la Academia y le decía por las noches a Rafa: "Quillo, ¿y si no la escucha nadie? ¿Y si no gusta?". Estoy muy contento.

¿Qué sientes al ser el primer concursante de la historia en sacar un single estando todavía dentro de la Academia?

Desde que me lo dijo Noe, ha sido un orgullo. Además es una canción que la siento mucho y es para lo que entré: para que la gente conociera mi música. Lo viví con nervios y con muchas ganas de currar.

Javy Ramírez interpretando "Qué sabrá Neruda" en 'OT 2020'

Los concursantes de anteriores ediciones de 'OT' han comentado que los plazos son muy rápidos para sacar single o disco y este año tú lo has hecho incluso antes de salir, ¿te ha parecido que le has podido dedicar el tiempo suficiente?

Creo que al final ha salido cuando tenía que salir. Por lo menos por mi parte, estoy contento con el equipo que he tenido detrás, con Vicente Martínez como productor, que hemos conectado muy bien. Si a partir de este single tengo que esperar un tiempo para sacar otro tema, pues esperaré. Pero creo que este tema me ha gustado cuando ha salido.

¿Tienes más canciones escritas? ¿Has pensado ya cuál va a ser tu siguiente single?

Si te soy sincero, lo tendría que pensar bien. Tengo unas cuantas canciones escritas y estoy entre alguna, pero ahora mismo no me podría decantar.

Algunos de tus compañeros han recibido la noticia de que también verán su single producido durante su paso por la Academia, ¿hay alguno de ellos que te guste especialmente?

Estoy enamorado de todo lo que hace Maialen, me parece una artistaza. Es una persona a la que yo podría escuchar durante mucho tiempo. "Oxitocina" me parece un temazo y creo que va a pegar muy fuerte. También me gusta mucho "Demonios", de Hugo. Al final, son todos temas muy buenos y diferentes. Me hace mucha ilusión que salgan todos.

Se ha comentado en redes sociales que a Maialen no le dejaron cantar uno de sus temas propios cuando estaba nominada y a ti sí, ¿crees que se te ha beneficiado?

Creo que también ha sido porque el mío ha sido producido dentro. Beneficiado no lo sé, pero a mí me ha encantado cantar mi tema.

¿Qué le dirías a la gente que opina que ha habido favoritismo hacia ti en 'OT 2020'?

No lo sé, porque yo no lo vivo desde afuera y no estoy muy enterado, pero creo que favoritismo nunca ha habido dentro del programa y, si lo hay, es por parte del público. Al público le puede gustar más uno de nosotros, pero creo que en el programa no hay. Me he sentido exactamente igual que mis compañeros. A mí me dieron la oportunidad de grabar la canción porque la tuve lista antes o porque se la enseñé a Manu Guix, pero no creo que sea por favoritismo.

Viendo la repercusión y las buenas criticas que está teniendo tu single, ¿te cuesta entender que fueras el expulsado?

Me lo tomé bastante bien y me voy con muchas ganas de seguir currando para poder sacar cosas nuevas. También es que la compañera que se ha quedado... Anaju es mucha Anaju. Estoy muy contento.

¿Cómo viviste la nominación? ¿Te pareció justo caer después de la actuación con Anaju?

Bueno, nos nominaron a los dos. Creo que estaba claro que la canción no era de nuestro estilo, pero al final hay que salir a defenderla y, si no la defiendes bien, pues pasan estas cosas. Al fin y al cabo es un concurso y es la opinión de cuatro personas, entonces te pueden nominar en cualquier momento.

Hablando del jurado, ¿cómo valoráis desde dentro sus aportaciones?

Creo que el jurado intenta que mejoremos y nos dan toques de atención que nos vienen bien. Este año el jurado está intentando ayudar bastante. Si hay comentarios que a lo mejor a ti no te gustan, tú los hablas después con los profesores y no parecen correctos, pues simplemente no te los quedes. No te tienes que quedar con todo. Al final, tienes que aprender de todo.

¿Qué opinas de las críticas a Natalia Jiménez como jurado?

Como no he abierto las redes todavía, no sé nada de las críticas del público.

Ruth Lorenzo sustituyó a Natalia Jiménez en la Gala 5, ¿qué diferencias notaste

Son dos personas muy diferentes. Sí que es verdad que quizá Natalia mide un poco menos al decir las valoraciones, pero al fin y al cabo, ella da su opinión y cada persona es como es.

No quiero hacer versiones de canciones, quiero cantar mis canciones

Entré de rebote y el primer single ha sido el mío... ¡pues imagínate! No entré a 'OT' para ser la mejor voz del concurso, sino para que se conociera mi música y mis canciones. No quiero hacer versiones de canciones, a mí me gusta mucho "Tu frialdad" o "Te espero aquí", pero yo lo quiero cantar encima de un escenario son mis canciones. Y creo que habiendo sacado single, he cumplido el objetivo y estoy contento.

¿Cuál es tu siguiente paso ahora que has sacado single?

Creo que haré promoción del single, pero primero quiero ir un par de días a mi pueblo y estar tranquilito. Creo que se hará videoclip, pero no sé cuándo. Lo que voy a intentar es si en el videoclip puede salir Pablo Alborán en vez de mí mismo, porque con esta cara... [risas].

Tinet Rubira dijo que hay un concursante que ya tiene un concierto firmado fuera, ¿podrías ser tú? ¿Te gustaría?

Me acabo de enterar. Me gustaría mucho, pero no sé si soy yo. Si soy yo, para adelante.

En el futuro, ¿te gustaría contar con el apoyo de alguna gran discográfica?

Creo que al final es mirar las cosas bien y ver lo qué te conviene más. A lo mejor lo que más te conviene no es una gran discográfica. Si alguien se interesa por mí, tendré que hablarlo junto a mi equipo y ya veremos lo que es mejor para mí, lo que más se acerca a lo que yo quiero.

¿Cómo y cuándo nació "Qué sabrá Neruda"?

Nació cuando yo estaba en el instituto. Estaba en bachillerato y me salí de la clase para escribir la canción, porque estábamos viendo ese poema y uno de mis compañeros, indignado, saltó y dijo: "¡Eso no se le puede decir a una mujer!". Él no sabía el contexto en le que ese poema fue escrito, pero se inició un debate en clase y se sacaban muchas cosas de contexto. Y entonces pensé: "¿Qué pasaría si saco esa frase de contexto y me la llevo al tiempo de ahora?". Que te digan "me gustas cuando callas, porque estás como ausente" se puede decir muy bonito como lo hacía Neruda, pero también se puede intuir como un "me gustas más cuando te callas" y no ser tan bonito. Me la llevé a mi parte y al final hice lo que me dio la gana y el mensaje que se ha quedado es bonito. Hice pellas para escribir la canción, lo siento.

Jesús y Javy en la Academia de 'OT 2020'

Eli y Jesús se vieron envueltos en una polémica y se cerraron algunas horas sus cuentas de Instagram. ¿Cómo lo vivisteis dentro de la Academia?

No lo sabemos porque nosotros no estamos fuera, pero en una familia siempre hay rifirrafes y personas que se encienden antes que otras. Tampoco tenemos todos el mismo carácter, por lo que es muy difícil convivir. Quizá es normal que algún comentario haya sentado mal fuera, porque estamos muy expuestos. Siempre va a acabar pasando, es normal que en una familia de 16 personas pasen cosas como esta. Tanto Eli como Jesús son buenas personas, que es lo que importa, aunque pueden tener sus fallos y decir cosas que quizá no gusten.

No conocía a nivel personal a Jesús, no había una relación de hermandad

Cuando nos disfrazamos, me enteré que Jesús le hizo un comentario a Bruno. Yo no estaba presente, pero me enteré. Sí sentó un poco mal, pero después pidió perdón y entonces ya se calmó un poco la cosa. Es verdad que Jesús es muy espontáneo y tiene mucho carácter. Yo quizá no lo conocía tanto a nivel personal, porque yo lo conocía de haber quedado un par de veces para cantar o de encontrarnos en el mismo bar, pero no había una relación de hermandad. Jesús es muy bueno, es para comérselo, pero tiene ese punto de espontaneidad y muchas veces dice las cosas sin pensar.

¿Cómo habéis llevado la broma de "Los trillizos" y las comparaciones entre Rafa, Jesús y tú?

Somos 'Las tres mellizas'. Lo llevamos bien. No han parado en todo el concurso de llamarme Rafa o Jesús. Y a mis compañeros igual.

Javy Ramírez, concursante de 'OT 2020'

Ha sido la Academia del amor. ¿Cómo has vivido el tema de las carpetas desde dentro?

No tengo constancia de que todo el mundo se haya liado con todo el mundo. Solo sé lo de Gèrard y Anne, que son muy bonicos. Son los agapornis de la Academia. Muchas veces se pueden malinterpretar las cosas, porque somos personas muy cariñosas. Por ejemplo, Rafa, Hugo o yo somos de estar todo el día dando besos y a todo el mundo. Pero no sé nada de parejas y mira que duermo en la misma habitación.

Cuando Noemí venía a decir algo serio, creíamos que 'OT' se acababa

Cada vez que Noemí decía que tenían que decirnos algo serio, creíamos que era que se acababa el programa siempre, pero al final nunca era eso. Entonces es mejor que no nos dijeran nada, porque si no te dicen nada es que todo va bien. Si el programa se acaba, mala suerte.

Noemí Galera os ha echado alguna bronca porque decía que os veía relajados, ¿cómo lo vivisteis desde dentro? ¿Habéis cambiado el chip?

Al principio dormíamos muy poco y teníamos un bajón de energía muy fuerte. Entonces, había clase donde la peña se quedaba dormida, pero yo creo que, estas últimas semanas, hemos mejorado.

En la Gala 5 comentaron que tú eras uno de los que se iban tarde a dormir, ¿eres de los que organizaban la fiesta?

No, lo que pasa es que todas las noches me juntaba con Rafa. Nos hacíamos un té y nos lo tomábamos juntos. También tengo el problema de que a mí la inspiración me llega por las noches. Entonces, estaban todos durmiendo y yo sentado en una silla escribiendo. Dormía poco por eso, pero han salido cositas en esos desvelos.

Al parecer, comentaste que no querías que la foto de la portada fuera una de las del casting y, finalmente, se ha optado por una de ellas, ¿estás satisfecho?

Como no me gusta mi cara, quería que pusieran la de Pablo Alborán, pero no me han dejado [risas]. A mí la portada me ha gustado. Además, en la Academia tampoco hay tiempo y no podemos salir porque tenemos un horario muy reducido. De las opciones que me presentaron, me quedé con la que más me gustó. No estoy descontento con la portada ni mucho menos.

¿Cómo vivís el reparto de temas? ¿Creéis que hay favoritismos?

Es un pensamiento muy subjetivo, porque al final te puede tocar un tema que puedes pensar que aparentemente te beneficia mucho y luego que la ejecución te salga muy mal. O que un tema que al principio no parezca que sea mucho de tu estilo, que te lo lleves a tu terreno y consigas que al jurado le enganche. El reparto de tema es el momento de más ilusión de la semana, porque te preguntas qué canción te tocará y con quién la cantarás. Durante esa semana, sea la canción que sea, es la canción de tu vida.

Este año se ha estrenado nueva mecánica que ampliaba el número de nominados, pero no se ha ejecutado hasta esta semana, ¿dabais por hecho que siempre seríais cuatro o teníais el miedo de que hubiera alguno extra?

Siempre teníamos ese miedo, pero cuando te toca, te toca. Sé que el jurado de este año es muy observador y si te tienen que premiar, lo harán, pero si te tienen que dar un toque de atención, también lo harán, independientemente del número de nominados.

¿No os hubiera parecido más lógico nominar a más gente en las primeras galas y no ahora?

Es que las primeras galas fueron muy buenas, entonces hay galas en las que no te puedes permitir un momento de bajón. Y si lo tienes, el jurado no te va a premiar. Yo veo bien que si tienen que nominar a cinco, que nominen a cinco. Y si son siete, pues siete. Al final tú tienes que defender una canción y poner todo el empeño y todas tus ganas para hacerlo bien. Si no consigues hacerlo bien, es lógico que te nominen.