Jedet desvela cómo le ha cambiado 'Veneno': "Mi vida volvió a tener sentido"

Jedet se está haciendo cada vez más hueco en el ámbito audiovisual. Ya tuvo un pequeño papel en la tercera temporada de 'Paquita Salas' y ahora se encuentra grabando la nueva serie de los Javis, 'Veneno'. En ese proyecto va a ponerse en la piel de Cristina Ortiz, para muchos conocida como "La Veneno", una de las estrellas de la cultura popular de los años 90 que dio visibilidad al colectivo transexual.

Ahora, la interprete ha subido una publicación a su cuenta de Instagram en la que sale caracterizada como ella antes de su primera prueba de casting para la serie de los Javis. Y con el mensaje que la acompaña se ha abierto en canal y ha explicado lo que significó para ella obtener el papel de la vedette transgénero.

La artista estaba pasando por un mal momento y se había planteado dejar todo y volver a su pueblo, acabando con su carrera artística: "Mi salud mental no me permitía seguir adelante y no encontraba la motivación". Fue entonces cuando le llegó la oportunidad de realizar una primera prueba para el proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Un tiempo después tuvo que realizar el segundo casting, en ese momento, Jedet se encontraba peor anímicamente y aún tenía la idea de marcharse. De repente, la llamaron para confirmarla que estaba dentro del proyecto.

La artista se puso las pilas y empezó a trabajar tanto para mejorar su salud mental como su nivel interpretativo: "Después de unos meses mi vida volvió a tener sentido, volvía a tener un propósito". Ella volvió a tomar el control de su vida y admite que formar parte de un trabajo en el que podía volcarse "en cuerpo y alma" también le ayudó psicológicamente: "Pienso muchas veces que "La Veneno" me envió la fuerza para que no tirase la toalla porque aún me quedan cosas maravillosas por vivir".

La serie de los Javis para Atresmedia

'Veneno', es la primera serie que están preparando Javier Calvo y Javier Ambrossi con su productora Suma Latina bajo el acuerdo de desarrollo firmado con Atresmedia Studios. La ficción se basa en la biografía de "La Veneno", que publicó la periodista Valeria Vegas. La serie estará compuesta por ocho capítulos de cincuenta minutos, que serán emitidos a través de Atresplayer Premium en 2020, y en los que Jedet encarnará a la versión joven de la icónica artista.