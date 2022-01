Por si fuera poca la polémica que se vivió a finales de diciembre de 2021 entre Carmen Jedet y Esty Quesada, donde surgió un debate relacionado con la salud mental, la obsesión estética, lo sexy, la hipocresía, los cánones que se perpetúan, la falsedad en redes sociales, el "subirse al carro" de ciertos temas de actualidad y los traumas de distinta índole, el conflicto entre ambas vuelve a convertirse en Trending Topic en Twitter.

Jedet y Soy Una Pringada

En esta ocasión, Jedet ha protagonizado un directo en su cuenta de Instagram donde decidió "desahogarse" con sus seguidores, criticando a la que fuera una de sus íntimas amigas hace cinco años. "Hace unos años dijo que yo había empezado a hacer mi transición para que me diesen el papel de la 'Veneno', cuando son dos capítulos en los que salgo. ¿Quién se hace una transición? ¿Quién se hace una vaginoplastia y un reemplazo hormonal para salir en una serie dos capítulos?", empezaba diciendo la actriz.

"Tiene la poca vergüenza, la hija de la gran puta, de decir eso y otras burradas y barbaridades que ha dicho cuando yo, la primera persona a la que le dije que era transexual en el 2017 fue a ese cubo de basura andante. Y se me abrazó llorando, diciendo: 'Te quiero, cuenta conmigo'", añadía Carmen Jedet, recordando cómo fue ese momento y cómo han cambiado las cosas desde entonces.

"Esa persona que venía y dormía en mi casa porque no tenía dónde quedarse, porque nadie la quería. Ahora entiendo por qué nadie la quiere. Mi vida, normal que tengas que hablar de mí, porque nadie se acuerda de ti, porque llevas cinco años hablando de la misma mierda, porque hablas de la gente para poder sobrevivir, eres una fracasada, mi amor", atizaba la también cantante, tirando de ironía al llamarla "amor".

Tras despacharse contra la guionista, Jedet también señaló que no entendía cómo las marcas seguían dándole trabajo a pesar de todo. "Y me da mucha pena, porque tienes mucho talento, escribes muy bien, pero podrías usarlo en otras cosas. Me llevo callando años, y esta hija de puta trabaja y le pagan por hacer bullying a los demás. Si yo fuera una marca, se me caería la cara de vergüenza al contratar a esa persona, ¿no?", comentaba. "¿Cómo puedes contratar a una persona cuyo trabajo consiste en insultar a la gente y en joder a los demás?", se preguntaba.

Duras declaraciones

"Nadie te quiere en esta industria. Quienes te contratan será porque a veces los payasos van bien tenerlos en este circo. Me alegro que hayas conseguido publicidad y que hayas salido en la prensa", decía con crudeza Jedet. "Tengo todo el derecho del mundo a decir lo que me salga de este coño que me he pagado yo, porque más burradas ha dicho ella", se justificaba al leer los comentarios de las personas de su directo que le indicaban que se estaba pasando al hablar así de Esty Quesada. Por el momento, la youtuber no ha respondido a su examiga.