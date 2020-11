Jedet carga contra Jorge Javier Vázquez por La Veneno: "Deja de ser un tránsfobo ignorante"

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte de La Veneno, 'Sálvame' emitió el lunes 9 de noviembre una serie de piezas dedicadas a repasar su vida que han dado paso a convertir el tema en uno de los que más minutos ha ocupado en la última semana. Por el espacio han pasado ya exnovios y familiares de Cristina Ortiz y todos los colaboradores no han dudado en opinar acerca de su figura, aunque en algunos casos no lo han hecho de forma positiva. Un claro ejemplo es Jorge Javier Vázquez, que no dudó en cargar contra la figura de la que fuese estrella televisiva.

Jedet y Jorge Javier Vázquez

"No puedes elevar a la categoría de referente de la transexualidad a una persona que no se considera transexual. Que no respeta, que critica a los demás (...) una cosa es lo que era ella y otra cosa es lo que creemos que representa (...) ni ella sabía lo que era, la ponéis en un lugar que ni ella misma había pensado", llegó a afirmar el presentador. Unas palabras que fueron duramente criticadas, especialmente en redes sociales. Muchos espectadores tacharon al presentador de transfobo y exigieron una rectificación pública por parte del mismo. Unas críticas a las que se ha sumado Jedet, protagonista de la serie 'Veneno'.

La intérprete que precisamente se puso en la piel de Cristina Ortiz en la ficción de Los Javis en Atresplayer Premium ha publicado un stories en su perfil oficial de Instagram cargando duramente contra Vázquez. "Cristina se definió como una mujer en innumerables ocasiones en sus apariciones televisivas, decía sentirse mujer desde que nació. Tú te agarras a un par de entrevistas en las que dijo que no era mujer para argumentar tu ignorancia y tu falta de empatía, no solo hacia Cristina (que en paz descansa), sino ante todo un colectivo de mujeres que sufrimos la opresión y las agresiones a diario por parte de la sociedad. Me parece lamentable y lo único que estás consiguiendo es que todas las personas que ven tu programa se sientan más libres a la hora de dirigirse a nosotras y de faltarnos el respeto. Edúcate un poco, ten un poco de empatía, aún estás a tiempo de dejar de ser un tránsfobo ignorante", ha escrito la actriz.

Jorge Javier Vázquez echa marcha atrás

Un mensaje contundente y directo contra el presentador que llega después de que Vázquez reculase en 'Sálvame' e incluso afirmase que iba a ver la serie de Los Javis. "Hoy hablaba con una persona y me decía que precisamente los iconos son leyendas y es que cuando la gente convierte en icono a alguien es porque no le conoce", explicó el presentador, después de haber afirmado que La Veneno no podía ser ni referente ni icono de nada. El catalán además reconoció que "yo desconozco totalmente al colectivo trans y sus luchas" y dejó claro que sus palabras nada tenían que ver con una lucha de cadenas, como algunos pensaban. "En el colmo de la simplificación (...) se dice que como Los Javis han hecho la serie nosotros estamos despreciando su figura y eso es una bobería muy grande", sentenció.