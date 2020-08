'Veneno' finaliza su rodaje: "Hemos grabado a contrarreloj para acabarla antes de que nos vuelvan a encerrar"

El coronavirus no se lo ha puesto nada fácil al rodaje de 'Veneno', la serie creada y dirigida por los Javis, que se vieron obligados a paralizar el rodaje cuando llegó la pandemia. Esto no impidió que la serie se estrenase con un capítulo suelto. Meses después llegaría el segundo y aún habrá que esperar hasta el 20 de septiembre para que llegue el tercero, pero a partir de entonces, sus emisiones ya serán semanales domingo a domingo.

Daniela Santiago, en 'Veneno'

El rodaje de la serie de Atresplayer Premium ya ha llegado a su final, sus decorados han sido desmontados y ahora se están editando los episodios que los fans de la serie están deseando devorar. Para los actores, llegan unas merecidas vacaciones, como es el caso de Daniela Santiago, quien ha dado una entrevista a Ser Orihuela para hablar del final del rodaje y contar algún detalle del proyecto

Santiago se va esta semana de vacaciones a disfrutar de unos merecidos días de descanso "después de grabar todo lo que hemos grabado y de ir a contrarreloj porque teníamos que acabar la serie antes de que nos volvieran a encerrar a todos", cuenta la actriz, que recalca que "no nos ha faltado un detalle, porque todos se han portado mejor imposible" en el equipo.

Intentar que el personaje les afectara

Durante la entrevista, Daniela Santiago también ha contado que a lo largo de la serie han contado con un "coach maravilloso a nivel vocal" y que además hecha ha hecho un trabajo muy laborioso formándose, estudiando, creando... para hacer la mejor Crisitna Ortiz posible. Y es que además reconoce que "Cristina era muy especial, su vida era muy oscura, con esa familia, con gente se le acercaba que no era de verdad, relaciones tóxicas... Y a mí me costó mucho a nivel profesional". Y es entonces cuando aplaude el trabajo de sus directores: "Los Javis nos fueron educando y enseñando a que no nos afectara el personaje, que es muy oscuro".