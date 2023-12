Por Beatriz Prieto |

La octava edición de 'GH VIP' alcanzó su semifinal la noche del miércoles 20 de diciembre, en Telecinco, con Naomi Asensi, Laura Bozzo, Albert Infante y Luitingo como últimos finalistas, tras la salida de Michael Terlizzi. Cuatro plazas que se redujeron a tres con la expulsión de Bozzo, que se quedaba con el cuarto puesto al ser la menos votada, tras ser la única concursante que quedaba en el reality sin haber salido desde el primer día.

Los cuatro finalistas y sus jefes de campaña en la semifinal de 'GH VIP 8'

en el único momento de la semifinal en el que se mostraron, en sus primeros minutos. Ya pasada la medianoche,. "He llegado donde estoy, gracias a esta mujer a la que quiero, a mis amigos Naomi y Carmen , a Michael y. ¡Y a los maricones, que no me olvido!", declaró el primero, refiriéndose a la propia Bozzo, a quien abrazó eufórico.

"Me he quedado blanco", reconoció por su parte el sevillano, al recibir la buena noticia. Su marcha dejó a Bozzo y Asensi a solas, momento que el programa aprovechó para emitir los despotriques de la una contra la otra en las últimas horas, lo que generó un último rifirrafe entre ambas concursantes. "Igual agradezco a toda la audiencia que me ha apoyado en este gran trayecto que ha sido tres meses. Si me voy, me voy muy orgullosa de todo el cariño de la gente", manifestó Bozzo, antes de conocer la decisión de la audiencia, mientras que Asensi destacó el hecho de que "qué hay más difícil que enfrentarse a la gran Laura Bozzo". "Es bastante obvio. Pero que estoy feliz, seré una buena cuarta", añadió la valenciana.

¡Albert se convierte en la primera persona que estará mañana en la GRAN FINAL! No es el expulsado de esta noche ????



???? Si estás súper felizzzzz

?? Estoy flipando#GHVIPSemifinal pic.twitter.com/itWC0VsPQu — Gran Hermano (@ghoficial) December 20, 2023

¡Luitingo es la 2ª persona que llega a la GRAN FINAL de mañana! Tampoco es el expulsado de esta noche ????



???? Qué feliz estoyyyyyyy

?? ¡Qué fuerte!#GHVIPSemifinal pic.twitter.com/YFgrzrRpI0 — Gran Hermano (@ghoficial) December 20, 2023

"Todo el tiempo me han engañado"

Flich procedió a anunciar la expulsión de la cuarta finalista, que resultó ser Bozzo, quien se puso al momento en pie con la intención de abandonar la sala de expulsión y la casa. "No tengo nada que hablar contigo", soltó ante los intentos de la presentadora de hablar con ella y tranquilizarla, mientras Asensi se mostraba muy emocionada. "Lo lograste, me votaste", le echó en cara Bozzo, ante lo que la valenciana replicó que "lo lograste tú. No vale todo". "Laura, por favor, has sido una grandísima concursante", insistió Flich, tras la marcha de Asensi, ante una cuarta finalista dispuesta ya a "regresarme a mi país".

QUÉ FUERTE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO ???? Laura Bozzo, muy enfadada por su expulsión ???? #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/6vtPWUQAzC — Gran Hermano (@ghoficial) December 20, 2023

A pesar de que la presentadora la animó a despedirse del concurso "con todos los honores" y le recordó todas las veces que fue salvada, la actitud de Bozzo no cambió: "Gente de mierda, carajo. Ahora voy a dar una conferencia de esas. Todo el tiempo me han engañado". De hecho, la peruana culpó a Carmen Alcayde de su expulsión "por todos esos ataques" y se negó a entablar conversación alguna con sus compañeros, antes de abandonar la casa junto a Alex Caniggia. "Yo no dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede empezar a los 70 en otro país", le dedicó Bozzo a Flich, en su último intento para calmar a la concursante, quien señaló que "soy ganadora en mi país".