Bronca monumental del médico Jesús Candel al equipo de 'Sálvame': "¡Que os metáis en vuestras casas!"

'Sálvame' ha cambiado el enfoque de su programa durante estos días para hablar de la crisis del Covid-19 y contando con expertos en la mesa. Aun así, las conexiones son constantes tanto con los colaboradores habituales como otros especialistas en la materia. Uno de ellos es el médico Jesús Candel, médico de urgencias en Granada, que ha echado la bronca al equipo del programa la tarde del 16 de marzo.

Jorge Javier Vázquez y Jesús Candel, en 'Sálvame'

"No sabemos qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y os lo toméis en serio", comentaba muy serio y tajante Candel en su conexión, porque "hay gente gravísima de coronavirus sin patologías previas". De esta modo, ha querido dejar un mensaje claro ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez: "Que evitéis lo máximo posible es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente".

Poco a poco, el médico se iba poniendo más serio y enfurecido por la situación, por lo que ha pasado a hablar de forma más clara y contundente: "¡Que os metáis en vuestras casas!", decía claramente al equipo del programa y a los tertulianos. "No sé qué hacen en ese programa esos esos señores que son médicos contigo hablando en un programa. Todo el mundo está con teletrabajo y vosotros no".

Discusión entre Sánchez Martos y Candel

Por ello, el catedrático de educación para la salud, Jesús Sánchez Martos, que está últimamente en muchos espacios televisivos, le ha querido indicar a Candel que lo que están haciendo es educar a la audiencia. "¡Me la suda!", ha saltado el granadino dejándoles claro que no deberían estar ahí, que la información también se puede dar desde las redes y que incluso el programa lo podrían hacer por skype. "Es el momento de sumar, no de reproches", le ha indicado Sánchez Martos.

Finalmente, Vázquez ha tratado de pasar página y ha preguntado a Candel: "¿Qué cosas todavía no tenemos claras y no se nos pueden quitar de la cabeza? Aparte de que tenemos que estar en nuestras casas...". Siguiendo con un tono tajante, desde su conexión, ha reiterado en su idea: "¡Que tenéis que estar 15 días metidos y encerrados en casa!".