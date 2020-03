Quién es y qué pide Jesús Candel "Spiriman", el médico viral del coronavirus

A raíz de la irrupción y expansión del COVID-19 en España, las redes sociales comenzaron a plagarse de mensajes virales que advertían sobre la enfermedad. En los grupos de WhatsApp, los vídeos de personal sanitario o expertos sobre el tema se convirtieron en una constante y, de todos ellos, había uno que se estaba haciendo especialmente viral. Se trataba del médico Jesús Candel, al que hace dos años conocimos con el nombre de "Spiriman".

Jesús Candel "Spiriman"

No obstante, habrá algunos que todavía no tengan muy claro quién es o de dónde ha salido este doctor. Pues bien, para ponernos en antecedentes, hay que trasladarse hasta 2017, cuando Susana Díaz era todavía la Presidenta de la Junta de Andalucía. La comunidad atravesaba una dura etapa de recortes en los servicios sanitarios públicos en Andalucía, que tenían como raíz la implantación de un proceso de fusión de hospitales. Candel, harto de ver cómo le era imposible realizar su trabajo en unas condiciones dignas, decidió mandar un mensaje a través de las redes, el cual terminó por hacerse viral.

Así pues, "Spiriman", el nombre con el que se había presentando en las redes y fundado su canal de Youtube, se convirtió en un icono de la lucha ciudadana contra los recortes. Enfrentado públicamente contra Susana Díaz y su ejecutivo, el joven terminó también por librar una batalla legal contra ella y el que fuera viceconsejero de Salud, Martín Blanco, ya que ambos interpusieron contra él una demanda por injurias y calumnias. Mientras se iba a desarrollando todo, su fama iba creciendo, al punto de que se sentó junto a Andreu Buenafuente en 'Late motiv' para narrar su lucha.

Finalmente, los políticos ganaron en la parte legal, ya que Candel fue condenado a pagar 2.500 euros cada uno, así como una multa de 6.480 euros, por un delito continuado de injurias con publicidad. Ahí no quedó la batalla judicial, ya que el pulso entre ambos se extiende hasta la actualidad, puesto que el médico interpuso una querella contra la expresidenta de la Junta de Andalucía, también por un delito de injurias y calumnias contra él. No obstante, ésta no fue admitida a trámite, aunque Candel ha denunciado en redes sociales que Díaz tenía en los tribunales jueces relacionados con su gobierno.

El nuevo enemigo

Pleitos a parte, "Spiriman" sí ganó en su lucha contra los recortes, ya que se derogó la fusión hospitalaria en Granada, aunque, como se entiende en jerga militar, lo que ganó es una batalla, no la guerra. Candel siguió protestando contra los recortes en sanidad y continuó con sus vídeos en Youtube, aunque, de repente, se le cruzó un nuevo enemigo a batir, el coronavirus.

Y aquí es donde quizás entra la parte más polémica del médico. Echando un vistazo a sus redes sociales, se encuentran mensajes que restaban importancia al coronavirus y que criticaban con dureza las restricciones y medidas de prevención que se estaban aplicando en otros países para evitar su propagación. Aquí unos ejemplos:

Oferta!!!!

Si eres joven y crees que tienes el #coronavirusdeloscojones vente a urgencias del hospital y llévate a tu casa otro virus de regalo!!



Aviso!! Antes atenderemos a las patologías que realmente requieren asistencia sin demora e inmediata y te toca esperar unas horitas pic.twitter.com/X1IrrNd0I1 — SPIRIMAN (@spiriman) February 25, 2020

Me revienta enormemente el gasto sanitario público que se va a producir en nuestra sanidad pública con la ayuda de alarmistas periodistas, políticos y medios de descomunicación irresponsables, que en su mayoría, tienen un seguro privado. ????#yeahhttps://t.co/QFpvLV06Pt — SPIRIMAN (@spiriman) February 26, 2020

20 minutos de noticias hablando del #CoronavirusESP pq muchos desean que cunda el pánico como en el resto de países que tienen una sanidad pública de mierda.



Me da a mi que la llegada de este virus de pacotilla a España está estropeando los planes económicos de algún cabronazo. — SPIRIMAN (@spiriman) March 2, 2020

A pesar de que muchos profesionales de la sanidad pública ???????? os estamos diciendo que el #coronavirus hay que afrontarlo con tranquilidad y sin el alarmismo de otros países con una sanidad pública de pena, os gusta el masoquismo social,eh?

Pues nada! El fin del ???? se acerca

Achís! — SPIRIMAN (@spiriman) March 3, 2020

3 muertes en España CON #coronavirus pero no POR #coronavirus Qué no os engañen!!



Pero vamos, que siga creciendo el miedo infundido ya que a muchos os importa tres cojones, o simplemente no os interesa, que tengamos la mejor sanidad pública del mundo y la más sensata. ???? — SPIRIMAN (@spiriman) March 5, 2020

El cambio de tono

Sin embargo, la situación en España con el coronavirus cambió radicalmente. El número de positivos crecía alarmantemente y la de fallecidos, desgraciadamente, también. Todos saben ya en qué derivó esto: decreto de estado de alarma por segunda vez en la historia de la democracia española. Y, según fueron cambiando las tornas, también lo fue el discurso de "Spiriman". Aquí otros ejemplos:

Importantísimo lo que os voy a decir ahora... QUEDAROS TODOS EN VUESTRAS CASAS 15 días. Y veremos después que pasa. Porque somos capaces de frenar esta puñetera locura. ????????#HisteriaColectiva #coronavirusEspana #coronavirusandalucia #Covid_19 https://t.co/mXuC7o5KU2 — SPIRIMAN (@spiriman) March 13, 2020

La madre que os parió??Es un pollanovirus que todos sabemos que puede matar a muchos mayores, pero Ole vuestra polla INSENSATOS!!!! Y lo sabíais cabronazos y cabronazas porque habéis demostrado que os importan una mierda vuestros mayores!! Y los de Vox igual!!! Todos!!! ???????? https://t.co/EA3LJ80lRt — SPIRIMAN (@spiriman) March 14, 2020

Que tengamos que ser el colectivo sanitario el que os diga que no vayáis a trabajar, es síntoma de que a este gobierno y a grandes empresarios les importa vuestra salud un comino.



Lo que está pasando hoy va a tener graves consecuencias como no os encerréis ya 15 días!! (O más) — SPIRIMAN (@spiriman) March 16, 2020

Un día conseguí que 150.000 personas en mi ciudad salieran a la calle a recuperar nuestros hospitales, con malas formas.



Ahora, con las mismas formas, sólo pretendo que esas personas y más, se queden en sus casas para salvar a los que nos dieron todo lo que hoy tenemos. ???????????????? — SPIRIMAN (@spiriman) March 16, 2020

Al principio nos decían que solo tener diabetes o enfermedades cardiovasculares eran pacientes contagiados de riesgo.



Ya tener EPOC y asma también, aunque sea muy leve. Esto cambia día a día, hora a hora y minuto a minuto.



¿Tan difícil es imitar ya un poquito a los chinos? — SPIRIMAN (@spiriman) March 17, 2020

Es decir, Jesús Candel pasó de criticar las medidas italianas a pedir que la gente se quedara en sus casas y a reprochar la actitud de Sánchez y su ejecutivo contra el virus, la cual ha tachado de tardía y mala. El contraste de sus mensajes en tan pocos días es lo que más llama la atención sobre su figura, aunque también hay quien apunta a que el cambio que ha vivido "Spiriman" respecto al coronavirus es el mismo que el de la mayoría de la población.

Sea como fuere, lo cierto es que se ha convertido en una figura popular respecto al virus. Le pudimos ver hablando sobre él en 'Sálvame', donde terminó por protagonizar una conexión un tanto abrupta con Jorge Javier Vázquez, ya que reprochó a todos los miembros del programa que estuvieran ahí y no en sus casas. Además, aprovechó, de nuevo, para criticar al presidente del Gobierno. Esta conexión es, quizás, lo que le ha dado la popularidad entre aquellos que no están muy puestos en la red y lo que ha validado también para ganar importantes escuderos, como es el caso de Iker Jiménez.

Como todo fenómeno, va despertando amor y odio a su paso. Ahora, ya saben un poco sobre quién es y qué pide Jesús Candel. Estos son los datos, suyas las conclusiones.