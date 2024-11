Por Alejandro Burrueco Marín |

Jesús Cintora ha empatizado con David Broncano y ha aprovechado su denuncia pública sobre las artimañas de 'El hormiguero' para tener la exclusividad de los invitados asegurando que él ha pasado por algo similar. Cintora ha utilizado su canal de YouTube para señalar directamente a Antonio García Ferreras: "Lo voy a contar para que se sepan las malas artes que utilizan algunos".

. Cómo hicieron lo posible para evitar que no vinieran a mi programa determinadas personas que conocéis perfectamente", comienza su vídeo Cintora sin pelos en la lengua. "en Televisión Española", asegura el presentador.

De hecho, Cintora ha sido claro mencionando casos específicos, como Miguel Ángel Revilla, quien asegura que "tuvo reprimenda en la competencia" y que "no siempre estuvo con esa asiduidad en 'El hormiguero'". Después ha pasado a Javier Aroca, de quien dice que lo vetaron por ser colaborador de 'Las cosas claras': "Llamaron para intentar que no viniera a mi programa".

Xavier Sardà o dirigentes políticos entre los amenazados

Otro de los casos fue el de Xavier Sardà: "Me dio su palabra, tenía disponibilidad y fue ver el comunicado en el que anunciamos su nombre y recibir presiones por parte de la empresa de Ferreras para que no participara". No obstante, Cintora afirma que "los casos más tremendos son con dirigentes políticos" y, aunque no ha dado nombres, ha apuntado hacia miembros del PP de Pablo Casado: "No querían venir a mi programa para no molestar a Ferreras".

"Los que estamos en el gremio sabemos perfectamente quién se mueve por detrás de forma muy burda", denunciaba el comunicador públicamente aprovechando el movimiento de Broncano. "Concibo que se compita por tener un invitado, lo que me parece fuerte es que le amenaces, tomes medidas y le castigues por haber participado en el programa de otro", sentenciaba Cintora.