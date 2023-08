Jesús Vázquez retoma su faceta musical 30 años después con una versión de "Bailar pegados"

Por Redacción |

Jesús Vázquez es uno de los rostros de la televisión más icónicos de nuestro país. Con una carrera que comenzó en los inicios de Telecinco en 1990 como conductor de 'La quinta marcha', el gallego se ha enfrentado en estas tres décadas de profesión a diferentes retos en la pequeña pantalla, dejando ver también sus dotes artísticas para la interpretación y la música.

Jesús Vázquez en el estudio de grabación

, el álbum de donde procede el single "Y yo te besé", que logró alcanzar el sexto puesto en las listas de éxito en España y se llevó un codiciado disco de oro. 30 años después, le ha vuelto a picar el gusanillo de la música a Jesús Vázquez y, el famoso himno de Sergio Dalma

Esta canción, que tanta repercusión sigue teniendo en nuestros días gracias a quedar en cuarta posición en el Festival de Eurovisión en 1991, ha sido el tema que Jazztel ha propuesto a Jesús Vázquez para regresar a la música con una versión titulada "Tan solo ahorrar no es ahorrar". Además, como dato curioso, que el presentador se atreva con este hit cierra el círculo que abrió Sergio Dalma en 1995, cuando versionó el "Y yo te besé" del conductor de '¡Allá tú!'.

Un reto fascinante

El propio Jesús Vázquez se muestra entusiasmado con la idea de volver a cantar. "Por supuesto no dudé ni un segundo", asegura sobre la propuesta, pues considera que es "divertido y fascinante" volver a sumirse en el mundo musical. Es más, el presentador no cierra la puerta a regresar a la canción más allá de la versión de Sergio Dalma: "A mí me encanta la música y me encanta cantar, así que a lo mejor, si me llaman a la puerta, respondo".

