El cantante Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios tras más de sesenta años de profesión. Aunque la noticia sorprendió a una gran parte de sus seguidores, el veterano artista visitó 'El hormiguero' para aclarar las razones por las que tomó esta drástica decisión. Además, se atrevió a dar su verdadera impresión sobre "Mediterráneo" e hizo un alegato en favor de los ancianos.

Joan Manuel Serrat, en el plató de 'El hormiguero'

Nada más cruzar la puerta del programa producido por 7 y acción, Pablo Motos le lanzó una pregunta directa al ver la reacción del público: ¿Cómo te vas a ir si la gente te aplaude como te aplaude? Serrat agradeció la ovación y detalló el verdadero motivo: "Antes de que me despida un virus o me despida la salud o el público, prefiero despedirme yo".

El catalán aseguró que fueron los años de la pandemia los que le ayudaron a decidir que dejaba su carrera artística, algo impensable hace algún tiempo: "Cuando empecé, no tenía una fecha de caducidad ni nunca me la he planteado". Sin embargo, decidió quedarse con lo mejor de su trayectoria: "Vi que había tomar una decisión en este sentido, había tenido una vida muy hermosa alrededor de mi oficio", comentó.

Respecto a la última canción que interpretará ante el público en la ambiciosa gira de setenta conciertos por toda España, Serrat dijo que no la tenía clara. Motos le insistió en que "Mediterráneo" era el tema más bonito en castellano, aunque el catalán lo rebatió: "No estoy de acuerdo, es una canción sumamente afortunada por el cariño que ha conseguido de la gente, hay una unanimidad envidiable", explicó.

"Tenemos que hacer un partido político de viejos"

Joan Manuel Serrat aprovechó su visita a 'El hormiguero' para hablar del trato que se les da a los más mayores, un asunto que le preocupa especialmente al catalán: "Esta sociedad es bastante cobarde, todo lo que ignora lo maltrata", comenzó diciendo el cantante, quien afirmó que "a los viejos los trata como a Kleenex". De hecho, mostró su convencimiento de que "hay una tendencia a desprenderse de los ancianos".

.@JoanM_Serrat: "Una de las peores cosas de esta sociedad es la forma que tiene de tratar a sus viejos" #SerratEH pic.twitter.com/LNeWUuHqS2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2021

Esta indignación le llevó a compartir una alocada idea: "Tenemos que hacer un partido político de viejos", dijo el veterano artista. Serrat quiso argumentar esta propuesta: "Nos une un destino, unas reclamaciones, una idea, que es lo que tiene que unir a un partido político". Segundos después, Motos alabó su idea y le propuso como candidato: "Te elegiríamos todos".