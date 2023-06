Por Beatriz Prieto |

Unas horas antes de que arrancara la emisión del programa 22 de 'MasterChef 11', Jotha compartía con sus seguidores de Instagram un análisis personal de la entrega que se emitió el día anterior, lunes 5 de junio. En ella, hubo dos puntos controvertidos clave que el leonés no dudó en abordar: su envío directo a la eliminatoria tras el robo de todos sus ingredientes y la "misteriosa" aparición de un apionabo en la cocina de Luca, cuando no se había visto en su cesta.

Luca pela un apionabo que no estaba en su cesta en 'MasterChef'

. Por una parte, tenemos al innombrable que se le ve con mucha rabia y mucho rencor y, de hecho, Pepe le pregunta si me tiene miedo y", arrancaba Jotha, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su compañero Álex.

"Por otro lado, tenemos a Luca que, bueno, Montgomery pretende hacer un lavado de imagen hasta que le pican y, al final, mete la mano", opinó Jotha del tiktoker, quien abordó entonces los robos de Eneko, el último aspirante en participar y el responsable de que su cesta se quedara vacía. "Me manda a eliminación directo. Oye, qué bien me lo he tomado, con qué deportividad. Así, sí se puede concursar y se puede jugar", comentó el leonés, sobre su actitud al recibir el delantal negro.

"Al final le va a explotar"

"Me acaba de llegar una carta del Ministerio de Magia, directamente desde Hogwarts, donde indican que van a tener que castigar a Luca Montgomery por hacer demasiada magia. Está jugando con mandrágoras y al final le van a explotar. Ay, ay, ay", soltaba entonces Jotha, en referencia a la inexplicable aparición de un apionabo en la cocina de Luca, después de que se mostrara su cesta con cuatro ingredientes, entre los que no estaba dicha raíz. El aspirante concluyó su repaso haciendo referencia a la expulsión de Jorge Juan y alabó el hecho de que Eneko se hubiera mojado en los robos: "Me ha gustado su juego. Lo ha hecho muy bien".