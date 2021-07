Joaquín Prat carga contra Naim Darrechi: "Si se te cae a cachos, verás lo tonto que eres"

Las más que desafortunadas declaraciones de Naim Darrechi, el tiktoker de 27 millones de seguidores, sobre su modus operandi a la hora de acostarse con mujeres y engañarlas sobre su fertilidad para poder eyacular dentro de ellas han desatado una ola de críticas tanto en redes sociales como en programas de televisión. En 'Cuatro al día', Joaquín Prat y el resto de colaboradores abordaron el tema y hablaron alto y claro sobre lo que opinan del mallorquín.

Joaquín Prat y Naim Darrechi

"Pues si lo has hecho para que tengamos tu atención, desde luego la tienes. Una atención para decirte que eres completamente estúpido", respondía Prat a las imágenes que había preparado el programa para resumir todo lo que había ocurrido. "Uno se pone el preservativo no solo para evitar dejar embarazada a una chica de tu edad, sino para evitar tener clamidias, herpes genital, gonorrea, VIH, ladillas, sífilis y largo etcétera de enfermedades de transmisión sexual", añadía el presentador.

"Si algún día te salen unas verrugas en los testículos por no ponerte el preservativo o se te cae a cachos, te darás cuenta de lo tonto que eres", sentenciaba Joaquín Prat, haciendo hincapié en la importancia de usar protección. "Por no hablar del cáncer de cuello de útero que puedes estar transmitiendo a todas aquellas personas con las que estás manteniendo relaciones sexuales sin protección", añadía antes de dar paso al resto de colaboradores.

También Dakota

Joaquín Prat no ha sido el único que ha cargado contra Naim Darrechi por lo que dijo en su entrevista con Mostopapi, sino que más rostros televisivos se han posicionado al respecto. La última de ellas ha sido Dakota Tárraga, que ha dado su opinión sin filtros, como es habitual. "Me parece un hijo de la gran puta. No tiene otro nombre. Ese ser se merece muchos más adjetivos del que le he dicho porque eso no es nada. Me faltan palabras", añadía la exconcursante de 'Solos/Solas'.