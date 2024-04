Por Toño García Rodríguez |

Joaquín Reyes asistía el lunes 22 de abril a 'El hormiguero' para presentar su nueva función de teatro: 'La Paz'. El humorista se enfrenta por primera vez a una obra clásica, de Aristófanes, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nada más comenzar la entrevista, el cómico y el presentador bromeaban acerca del nuevo proyecto de Reyes. "Una comedia de Aristófanes, algo a mi altura", decía el actor. No obstante, como es habitual en las preguntas de Pablo Motos, la promoción pasaba rápido a un segundo plano y ambos hablaron sobre diferentes temas, desde una anécdota con un calcetín hasta la sinestesia, pasando por un problema de salud que padeció el humorista hace unos años.

Pablo Motos y Joaquín Reyes en 'El hormiguero'

"A ti se te ve muy bien de salud, pero", entonó el presentador esperando la explicación del invitado. "2020 fue un año que recordaréis todos porque fue el aniversario de Beethoven", bromeaba Reyes antes de relatar lo que le sucedió:. Para sorpresa del público, el humorista no escatimó en detalles: "Era como un aguacate.". Ante las risas de los allí presentes, Reyes expresaba que, algo por lo que el presentador quiso solidarizarse: "Claro, no andas igual", dijo Motos. Sin embargo, no era ese el problema:, bromeó el invitado.

"Le puse nombre, se llamaba don Emilio y con él pasé dos años maravillosos", confesó el actor, para sorpresa del conductor del programa. "¿Dos años? Sin exagerar, ¿qué tamaño tenía?", preguntaba Motos. "Era un aguacate maduro, un aguacate bueno", respondía Reyes antes de explicar cómo recuperó la simetría: "Me lo operé y ya sé quedó bien".

A pesar de ello, el presentador quiso indagar un poco más: "¿Y qué hacen? ¿Te lo deshinchan?". Ante esta consulta, la respuesta fue clara: "A mí durante la operación me aturdieron. Desgraciadamente no pude ver lo que hacían". "El problema es que se llena de líquido la bolsa escrotal", añadía a las hormigas. "¿Bajar rápido las escaleras no podías?", preguntó entonces Motos, propiciando una divertida contestación del invitado: "Eso es la parte mala. La parte buena es que para Pascua yo me lo pintaba, me lo lacaba...".

Padece sinestesia

Además de este problema de salud, Joaquín Reyes padece una enfermedad de la que Pablo Motos quiso saber algo más: "Desde que me enteré, estoy ansioso. Toda esta entrevista es para llegar a esta pregunta que te quiero hacer. Tú tienes sinestesia. ¿Qué te pasa con los números?". "La sinestesia es un cruce de sentidos, por decirlo de una manera sencilla. A mí lo que me pasa con los números es que veo colores. Cuando pienso en un número, ese número lleva asociado un color", explicaba el humorista. Las hormigas quisieron saber si estos colores eran los mismos para todos los que lo padecían, algo que Reyes negó. "Hay muchos tipos de sinestesia, esta es la más corriente. Hay gente que ve la música, que el tiempo lo localiza en el espacio o que saborea las palabras. ¿De qué sirve esto? De nada", concluyó el invitado.