Este es el final que Charles Dance (Tywin Lannister) hubiese deseado para 'Juego de Tronos'

El final de 'Juego de Tronos' continúa siendo objeto de debate. Esta vez ha sido Charles Dance el que ha querido opinar sobre cómo ha terminado una de las historias televisivas más relevantes actualmente. El actor interpretó al personaje de Tywin Lannister durante cuatro temporadas y el dictamen sobre el desenlace que ha dado en el programa 'Good Morning Britain' no ha sido muy bueno.

Charles Dance

Tywin Lannister, mano del Rey, fue un personaje muy potente de la serie al que no le temblaba el pulso a la hora de acabar con sus enemigos. Al actor le hubiera gustado personalmente que Tyrion Lannister, su hijo en la ficción, se hubiera convertido en el Rey del Trono de Hierro, a pesar de que fue quien acabó con su vida. "He seguido viendo 'Juego de Tronos' tanto como he podido, quería ver qué le ocurría a esos personajes", confesó.

El actor definió el final como confuso. "Ahí estaba la pequeña Arya yéndose de crucero a algún sitio, el pobre Jon volviendo al Norte, y luego estaba Tyrion, rodeado de la gente que había quedado viva sentada en la mesa y diciendo: 'Bueno, ¿qué hacemos ahora, nos tomamos una taza de té o algo?'. Y pensé: 'Ah, no lo sé'". El presentador Ben Shephard le preguntó si el final con Tyrion reinando los ahora Seis Reinos hubiese sido un final brillante y Charles Dance no tuvo reparo en responder que sí lo habría sido.

El final que ha dividido a los fans

Era de esperar que el final de 'Juego de Tronos' no iba a ser del gusto de todos. El actor Kit Harington declaró que era consciente de que este desenlace iba a dividir a los fans mientras justificaba la decisión que tomó Jon Snow de acabar con la vida de Daenerys. "Ha hecho cosas terribles. Crucifica a la gente. Quema a la gente viva. Esto se ha ido construyendo", aseguró el actor.