John Lithgow ha aceptado ser Albus Dumbledore en la serie de 'Harry Potter'

Por Fernando S. Palenzuela |

El casting de la serie de 'Harry Potter' que está preparando HBO es una de las noticias que más expectativas está provocando en el mundo televisivo. Los sucesores de los icónicos intérpretes lo van a tener muy complicado para desligarse de cualquier comparación y, por ello, la cadena está siendo muy cauta con todas las informaciones que se están desvelando. Aun así, todo parece indicar que ya tenemos a Albus Dumbledore.

Michael Gambon como Albus Dumbledore en 'Harry Potter'

Hace unas semanas comenzó a rumorearse que John Lithgow estaba siendo tentado para ponerse en la piel director de Hogwarts, pero en esta ocasión. "Fue una completa sorpresa para mí. Me acababan de llamar en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y", ha revelado el intérprete a ScreenRant.

"Tengo miedo, pero estoy muy emocionado", aseguraba. "Muchas personas maravillosas están prestándole atención de nuevo a 'Harry Potter'. Esa es la razón por la que ha sido una dura decisión. Yo tendré 87 años para cuando la fiesta termine, pero he dicho sí". Con estas palabras, el ganador del Emmy por 'The Crown' afirma que aceptó la propuesta de HBO de suceder a Richard Harris y Michael Gambon en la versión anciana de Dumbledore, papel que también tomó Jude Law, quien interpretó a un joven Albus en la saga 'Animales fantásticos'.

HBO se mantiene cauta

El hecho de que John Lithgow interprete a Albus Dumbledore supondría un hito para la franquicia, ya que sería la primera vez que a este personaje lo interpreta un actor estadounidense. No obstante, HBO ha pedido prudencia ante esta información con un comunicado ya emitido en otras ocasiones: "Entendemos que una serie de un perfil tan elevado generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avancemos en la preproducción, solo confirmaremos detalles una vez finalicen los acuerdos".

Según las palabras de HBO, el contrato con Lithgow no habría terminado de cerrarse, aunque de ser así sería extraño que el intérprete confirmara la noticia. No hay tampoco que perder de vista la posibilidad de que la cautela de la cadena pueda deberse a una estrategia de promoción que consista en confirmar a varios nombres del reparto y no hacerlo a cuentagotas.