La serie de Harry Potter de HBO elige a su Severus Snape

Alejandro Rodera

HBO está metida de lleno en la preproducción de 'Harry Potter', la serie con la que tratarán de conjurar el mayor fenómeno de su historia. Desde su anuncio en abril de 2023, el proyecto ha avanzado poco a poco, aunque por el momento tan solo conozcamos a sus responsables creativos, ya que los intérpretes que se pondrán delante de las cámaras aún no han sido desvelados. Sin embargo, eso no ha impedido que se vayan filtrando algunos de los nombres más cercanos a la ficción, y el último en asociarse a la adaptación de la obra de J.K. Rowling ha sido el de Paapa Essiedu.

Paapa Essiedu en 'Podría destruirte'

El actor de ' Podría destruirte ' y ' Gangs of London , como adelanta The Hollywood Reporter. No obstante, todavía no se puede hablar de fichaje, ya que. De hecho, desde Deadline se apunta que no se ha hecho una oferta formal y que tampoco se han producido conversaciones entre el equipo del intérprete y la cadena de Warner Bros. Discovery para cerrar el acuerdo.

En el caso de que Essiedu y HBO terminen poniéndose de acuerdo, el británico, que fue nominado al Emmy por 'Podría destruirte', recogería el testigo de Alan Rickman, que dio vida al profesor de Pociones en la saga cinematográfica y se ganó el cariño del público con su interpretación de uno de los personajes más memorables de la franquicia. En los últimos años, Essiedu también ha contado con roles destacados en 'Black Mirror' o 'The Lazarus Project'.

Marea de rumores

Mientras HBO sigue buscando a los actores que se meterán en la piel de Harry, Hermione y Ron en un proceso que está siendo "inclusivo y diverso", también se está trabajando en atraer a talentos más veteranos para que el elenco adulto esté a la altura. Desde The Hollywood Reporter se indica que Mark Rylance estaría al frente de la carrera por hacerse con el papel de Albus Dumbledore, por lo que podría adelantar a Mark Strong, que sería otro potencial candidato. En cambio, se descarta que Cillian Murphy esté cerca de interpretar a Voldemort, pese a que el anterior señor oscuro, Ralph Fiennes, apoyara su supuesta candidatura en una reciente entrevista.