'Supervivientes 2023' alcanzó su decimocuarta gala semanal la noche del jueves 1 de junio, en la que el duelo entre los todavía nominados Bosco Blach y Artùr Dainese se resolvió con la "caída" del ucraniano. Sin embargo, dado que el reality había nombrado a Raquel Arias como "concursante secreta", el superviviente vivió con ella una votación express en manos de los espectadores, que optaron por poner fin definitivamente al concurso de Arias.

Artùr y Bosco antes de conocer la eliminación del primero en 'Supervivientes'

. Estoy un poco triste estos días, pero es un juego. Entras solo y sales solo", declaró Dainese, al estar nominado junto a Blach tras la salvación de Asraf Beno . "De todos los casos, este era el peor. Así se han dado las cosas y. Es lo que hay y lo afrontaremos a tope", coincidió Blach, antes de que ambos conocieran la "expulsión" de Dainese.

"Es un concurso heavy, importante. No tengo palabras, porque me ha cambiado mucho, creo que salgo una persona diferente, mejor. Aquí he encontrado amigos de verdad", declaró el ucraniano, ante su inminente marcha, sin saber aún que tendría una segunda oportunidad para poder evitar la expulsión definitiva. Por su parte, Blach dio las gracias "a todos los que me apoyáis": "Estoy muy feliz y vamos a ir a por la prueba de líder a tope".

"Lo has hecho muy bien"

El equipo de 'Supervivientes' reunió entonces a Dainese con Arias en la nueva localización, momento en el que se abrió una "votación express" que duró una hora. Al concluir el tiempo, Sobera anunció la expulsión definitiva de Arias, que ahora sí veía cómo su concurso llegaba a su fin, tras una segunda oportunidad que se le otorgó por el mal estado de salud de Manuel Cortés.

"Artùr, felicidades por conseguir mantenerse en el concurso. En tu caso, Raquel, decirte que lo sentimos mucho", declaró el presentador. El vasco añadió hacia la expulsada que "lo has hecho muy bien, tienes que estar contenta y muy satisfecha", tras lo cual le dio la oportunidad de despedirse con unas últimas palabras de sus compañeros, que habían estado atentos a sus palabras desde la palapa.