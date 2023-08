TVE |

El jurado de 'MasterChef Celebrity' tiene claro que no va a pasar ni una a los concursantes de esta edición, pese a que ahora dispongan de un gabinete de quejas donde mostrar todas sus inconformidades. En la segunda promo de la temporada seguimos sin ver las cocinas, sino que vuelve a ubicarse en este despacho donde parece que vaya a celebrarse un juicio.

En un principio vemos a Pepe Rodríguez riéndose de una de las quejas: alguno de los concursantes ha criticado que les apaguen el horno a propósito. Después dan paso a Palito, quien pide algo de enchufe al ser familia Dominguín, pero parece que este apellido no le va a ayudar mucho dentro del talent de cocina.

Tania Llasera aparece con una queja similar a la que ya hizo Blanca Romero en la promo anterior, y es que el concurso está a punto de empezar y todavía no saben nada. Jorge Sanz pide al jurado que no se chulee tanto delante de ellos y Eduardo Casanova hace una petición: "Me gustaría dirigir a un equipo en exteriores". Jordi Cruz le pregunta si sabe cocinar, a lo que el actor y creador responde dándose media vuelta y entre risas: "¡Hasta luego!".