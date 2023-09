Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 6 de septiembre, el FesTVal acogió la presentación de la octava edición de 'MasterChef Celebrity'. En ella, tanto el equipo como los concursantes de la edición compartieron sus impresiones y adelantaron algunos detalles de lo que los espectadores podrán ver a partir del jueves 7 de septiembre, en La 1.

Aspirantes, jueces y equipo de 'MasterChef Celebrity 8' en la presentación del FesTVal

El talent culinario aterriza una semana antes de ' GH VIP 8 ', todade la entidad pública, como aseguraba Ana María Bordas , directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE., añadía la directora. "El casting ya lo ves, no hay nadie que encaje con otro. Están locos, cocinan fatal, al principio es duro probar sus platos, pero al final surge la magia. Eso sí,", señaló Samantha Vallejo-Nágera , sobre los aspirantes.

A ello se sumaban "exteriores muy chulos", con "escenarios espectaculares" y "pruebas hilarantes, tenemos las clásicas pero también un dominó, un palabras prohibidas...", como adelantaron Jordi Cruz y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. "Para mí es la edición de más buen rollo y mejor energía hasta la fecha. Vais a reíros mucho, el leitmotiv va a ser la sostenibilidad y medioambiente", opinaba Rey.

"Recomendaría la experiencia"

Durante la cita, los aspirantes de la edición pudieron compartir sus impresiones tras las grabaciones, comenzando por un Jorge Sanz agradecido con el jurado "por dejarme vacilaros un poquito". "Es el primer Talent que hago y nunca me había expuesto tanto. Empecé con miedo, pero es donde más he disfrutado y reído de toda mi carrera", confesaba Blanca Romero, a quien Pepe Rodríguez "me dio mucha guerra".

Jesulín de Ubrique reconoció que en el talent "ha habido mucho que torear", hasta el punto de que "he disfrutado, me lo he pasado bien, he sufrido, he hecho sufrir, he vacilado...", algo con lo que coincidía Sandra Gago. "Recomendaría la experiencia. Entré con la escopeta cargada, pero me fui relajando y he aprendido hasta a cocinar", añadía el torero. "Llevo tres años cabreando porque llamaba y no me cogían. Ha sido una experiencia que me ha encantado", declaró por su parte Álvaro Muñoz Escassi.

Muchas sensaciones

En el caso de Laura Londoño, la actriz admitió que "es difícil contar estas sensaciones con palabras. Nos ha retado el programa mentalmente y físicamente". Eduardo Casanova ironizó con el hecho de que el programa había sido "como un bálsamo" y admitió haber estado "cagado de miedo", puesto que "vamos a cocinar, pero también a dar show y a mostrarnos tal y como somos". "Es un programa peligroso porque son muchas horas y muchas cámaras... en algún momento del día te sacas un moco", bromeó el actor.

Los aspirantes de 'MasterChef 8' en las cocinas del programa

Para Miguel Diosdado, el talent "ha sido una gran oportunidad hacer este trabajo y mostrarme en televisión tal y como soy, sin estar detrás de un personaje", tras lo cual Toñi Moreno adelantó que "soy la Bustamante de la edición, lloro todo el rato". "Nunca me había regalado nada como persona y me he regalado esta experiencia. Estaba feliz y me he enamorado de todos mis compañeros", aseguró la presentadora.

Una gran experiencia

En cuanto a Daniel Illescas, "acostumbrado al riesgo y a la aventura", "esta experiencia ha sido de las mejores de mi vida". "He debutado en televisión, me lo he pasado genial y me han hecho mejor persona", añadía el aspirante. "Lo he pasado muy bien, pero creo que no voy a concursar en nada más en mi vida. Que los jueces nos hayan criticado juntos, nos ha unido mucho", declaraba por su parte Tania Llasera.

"Me lo he pasado genial. Me considero tímida e introvertida pero mis compañeros han hecho que saque una parte de mí que quería sacar", confesaba Palito Dominguín, que coincidía con Jorge Cadaval al haber "disfrutado mucho". "Aunque en los cocinados me he puesto muy nervioso. Gracias a todos por introduciros en mi vida", añadía el aspirante.

"Es un programa blanco como pocos en televisión, lo puede ver toda la familia", elogió César Cadaval, quien recordó su participación en 'Tu cara me suena' con su hermano, donde "quedamos los últimos". "No teníamos ahora ganas de hacer televisión, pero nos convencieron y estamos muy orgullosos. Es un programa duro, pero me he enamorado de toda esta gente", admitió Cadaval.