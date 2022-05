Jordi Cruz se deshace en halagos con Isabel Díaz Ayuso por su gestión: "Me caso mañana"

La pandemia del coronavirus llegó a nuestro país para cambiar por completo nuestro modo de vida. Tras la declaración de un Estado de Alarma en marzo de 2020, las autonomías se vieron obligadas a tomar medidas para paliar sus efectos. Una vez más, Jordi Cruz vuelve a posicionarse mientras ensalza a Isabel Díaz Ayuso y las decisiones tomadas por su equipo.

Isabel Díaz Ayuso

No es la primera vez que el juez de 'MasterChef' se moja respecto a este asunto, teniendo incluso que justificarse en junio de 2021. Tiempo después de aquello, Cruz vuelve a posicionarse: "Sigo pensándolo igual. Lo reafirmo y me caso con Ayuso mañana", asegura en una entrevista para 20 minutos. No obstante, matiza justo después que "no estamos hablando de política".

El motivo que le lleva a ser tan contundente tiene que ver con la situación que se ha vivido en la hostelería, "con poca ayuda": "Allí se ha luchado para que los bares y restaurantes estuvieran abiertos", sentenció. Instantes después, no duda en seguir dando su opinión: "Además de intentar que no muramos de Covid hay que evitar que muramos de hambre", proseguía, asegurando además que Madrid ha salido "reforzada".

Por otro lado y ante la polémica de las mascarillas, Jordi vuelve a reiterarse: "No hablo de su partido, ni de su hermano, sino de la gestión de la señora Ayuso que me parece que ha sido muy buena", expuso para cerrar el asunto. Asimismo, respondía a su interlocutor que se mete "en jardines pero sin querer": "Me gustaría no tener que callarme, dar una opinión sincera", afirmaba.

¿Ha rebajado 'MasterChef' el tono?

El fallecimiento de Verónica Forqué sobrecogió a la población española tras su paso por 'MasterChef Celebrity'. Ante esta situación, Jordi Cruz respondía a una cuestión relacionada con el talent culinario: "¿Ha habido internamente un llamamiento a bajar el tono y aflojar?". Ante esta pregunta, el catalán se pronunció: Creo que no. 'MasterChef' fue muy bueno para ella. Lo que tuviera pensado hacer lo tenía pensado hace tiempo. [...] Todo lo que se ha dicho me parece una burrada. Es muy triste", aseguró.