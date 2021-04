La celebración de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid sigue arrojando testimonios y posicionamientos en todos los ámbitos. Esta vez, quien ha decidido pronunciarse es uno de los jueces de 'MasterChef': Jordi Cruz asistió a una entrevista radiofónica para hablar de la alta cocina catalana y la situación que vive a consecuencia de la pandemia; sin embargo, los derroteros de la conversación terminaron por llevarle a una confesión, que tiene que ver con su voto si pudiese votar en la región.

El pasado 20 de abril, Cruz tomó asiento en 'Aquí, amb Josep Cuní', sorprendiendo a todos los que rodeaban la mesa y a muchos de sus seguidores. En primer lugar, empezó relatando que sus restaurantes permanecen cerrados desde el mes de marzo de 2020, es decir, aquel momento en el que todos los españoles tuvimos que confinarnos en nuestras casas. Pese a la reducción de las restricciones, el chef ha mantenido cerradas las puertas de sus negocios. Precisamente, la gestión respecto de la hostelería es el principal motivo por el que depositaría en la urna la papeleta de Isabel Díaz Ayuso.

Las risas funcionaron como respuesta a estas declaraciones: "Yo nunca habría votado al PP, pero ahora mismo votaría a Ayuso. ¿Qué está pasando?", comenzó afirmando. "Desde el Gobierno no nos lo han puesto fácil, cero ayudas", sentenció Cruz. Los locutores se cuestionaban lo mismo a lo que hacía referencia el chef: "No puede haber tanta diferencia entre lo que pasa con los restaurantes de Barcelona y Madrid".

Carles Abellán, también cocinero galardonado con Estrellas Michelín, coincidió plenamente con la reflexión de Jordi Cruz. No obstante, quiso posicionarse en lo político, asegurando que se considera de "izquierdas", pero no dudaría en dar su voto a Isabel Díaz Ayuso, precisamente por las facilidades respecto a flexibilidad de horario y aforos que hay en el sector hostelero de la Comunidad de Madrid, algo que no ocurre de igual forma en Cataluña.

Jorge Javier Vázquez asegura que su voto es para Gabilondo

Con una opinión diferente, Jorge Javier Vázquez se posiciona a favor de Ángel Gabilondo, el candidato socialista que tiene por objetivo presidir la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Desde su blog asegura que coincide "con su modelo de sociedad" y que lo considera una de las mejores opciones para poder "vivir en una Comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista".