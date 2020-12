Jordi Cruz abronca a Javier por llamar "fea" a Henar en 'MasterChef Junior': "Es mejor estar callado"

Henar cautivó a los espectadores en el estreno de la octava edición de 'MasterChef Junior' por su gracia, su forma de contar sus desamores y por mostrar su amor por Jordi Cruz. Por otro lado, Javier también llamó la atención del público por sus travesuras y por ser el "diablillo" de las cocinas. Pues bien, en la segunda entrega de la temporada, ambos concursantes han vuelto a ser los protagonistas por un comentario muy desafortunado del pequeño.

Henar, Javier y Jordi Cruz, en 'MasterChef Junior'

En su vuelta al plató tras la prueba de exteriores, Samantha Vallejo-Nágera se dirigía a Henar para comentar: "Eras una experta en el desamor y ahora una rompecorazones", a lo que la aspirante respondía: "Ya he rechazado a algunos", matizando que también le "han rechazado". Al decir estas palabras, su compañero Javier soltó: "Porque eres muy fea", un comentario que, evidentemente, no aprobaron ni el resto de concursantes ni el jurado.

Las palabras de Jordi: Es muy feo lo que has hecho

Sin dudarlo un segundo, Jordi Cruz le explicó muy seriamente que tiene "que aprender a respetar a los demás. A mí me parece excepcional Henar. Ella tiene una belleza interior y exterior maravillosas. ¿Te has enterado?", preguntaba muy serio mientras ella mostraba una sonrisa de oreja a oreja: "Gracias por ese halago", expresaba la concursante al jurado. Antony, otro de los "junior", advirtió a Cruz que cuando su novia Rebeca se enterase se la iba a liar, y si no iría él mismo a contárselo.

"No te estás enterando de la película. Es una cosa platónica, de afinidad, de respeto, de que me cae muy bien. Es bonito que la gente se respete y se tenga cariño", respondía Jordi para volver a dirigirse a Javier dándole una última lección por su desafortunado comentario: "Y si no te cae simpático, no pasa nada, pero tampoco hay que hacer lo que ha hecho Javier, gratuitamente. Es muy feo lo que has hecho, Javier. No nos gusta nada. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor estar callado".

La disculpa de Javier por redes sociales

Javier es uno de los concursantes de esta edición más activos en redes sociales. Al igual que comenta todo lo que ocurre en el programa, también aprovechó su cuenta de Twitter para disculparse: "Siento mucho el comentario a Henar. ¿Me perdonas, amiga?". Ella las aceptó y respondió que está perdonado. "¡Gracias! Me voy mucho más tranquilo a dormir, Henar. ¡10.000.000 besos!", tuiteaba de nuevo el aspirante.