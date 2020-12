'MasterChef Junior 8': Pablo, Manel y Adriana, segundos expulsados de la edición

La noche del martes 22 de diciembre, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su segunda gala en La 1 de Televisión Española. Una cita culinaria que contó con invitados como Mario Vaquerizo, los chefs Dani García, Iván Morales y Álvaro Castellanos, o Lu, ganadora de 'MasterChef Junior 7'. Además, tras las pruebas habituales, Pablo, Adriana y Manel tuvieron que despedirse de sus compañeros, al convertirse en los nuevos expulsados de la edición.

Pepe Rodríguez entrega los regalos de Navidad a los expulsados de 'MasterChef Junior 8'

La noche arrancó con los jóvenes aspirantes tratando de adivinar los diferentes cuentos clásicos que les planteaban los jueces y Vaquerizo, como "La bella durmiente", "El flautista de Hamelin", "Patito feo" o "Caperucita Roja", cada uno de los cuales había inspirado un plato diferente que cada niño tendría que elaborar. En ella, Aurora obtuvo la máxima puntuación, además de un viaje de cuatro días con su familia a Asturias, por delante de compañeros como Nicolás o Celia, quienes obtuvieron cinco y cuatro puntos, respectivamente.

La prueba grupal se trasladó al Palacio Real, lugar donde se vivió el primer casting de la historia de 'MasterChef' en nuestro país, en la que se puso en valor la solidaridad entre los españoles a raíz de las dificultades que había generado la pandemia. Un reto en el que los pequeños aspirantes del equipo rojo, liderados por Aurora, se alzaron con la victoria, antes de que se dieran a conocer los puntos de cada concursante, de cara a la prueba eliminatoria. Fue entonces cuando Aurora, Celia e Inés, al haber obtenido las mayores puntuaciones, se ganaron la inmunidad mientras el resto de sus compañeros debían luchar por permanecer en el talent culinario elaborando chupa chups de los sabores que ellos mismos escogieran.

"Yo no me quería ir"

Después de que Javi se coronara como el mejor concursante de la prueba final, los jueces anunciaron la eliminación de Pablo, Adriana y Manel. Los dos últimos apenas fueron capaces de contener las lágrimas, mientras el resto de sus compañeros los abrazaban para consolarlos. "Me ha encantado conoceros, he aprendido un montón", confesaba un emocionado Manel, quien confesó que "me da mucha pena" irse, aunque se llevaba el trofeo "en el corazón", al reunirse con Pepe Rodríguez antes de la despedida definitiva. "Yo no me quería ir", lamentó Adriana, una de las expulsadas más afectada, quien también destacó las amistades que se llevaba del programa, mientras que Pablo reconoció llevarse "una experiencia superbonita". Unas palabras que los aspirantes lanzaron antes de recibir sus regalos, momento en el que se mitigó un tanto su tristeza, hasta el punto de que Adriana se mostró optimista ante la posibilidad de volver en una futura repesca.