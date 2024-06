Por Joan Centelles Martínez |

Es un habitual ver rostros conocidos cada vez que los españoles son llamados a las urnas, y esta vez no iba a ser menos. Televisivos como el presentador Jordi Cruz Pérez, el colaborador Víctor Sandoval o la drag queen Pitita no se han librado de formar parte de una mesa electoral en las últimas elecciones europeas del 9 de junio.

La drag queen Pitita entrevistada en 'Antena 3 Noticias'

"QueA las 8 de la mañana", comentaba enfadadoen ' Ni que fuéramos Shhh '. "Es importantísimo votar", le respondía el director David Valldeperas . "", volvía a decir el colaborador. "Pues", le proponía Valldeperas.

Otro famoso que fue llamado a la mesa, pero que se tomó mejor sus obligaciones ciudadanas, fue el presentador Jordi Cruz. "Me han tocado dos compañeras de mesa muy majas. Y los votantes muy majos también. Así da gusto, la verdad", expresaba en X a primera hora de la tarde. "La mañana ha sido un no parar y se ha pasado rápido". En otro post, Cruz aplaudía la alta participación de la población y les agradecía la visita: "En mi mesa ha votado casi el 80% de los censados en la lista. No nos hemos aburrido, la verdad. Gracias a tod@s por venir".

Segunda drag queen en una mesa electoral

Onyx Unleashed se convertía en la protagonista de la pasada jornada electoral de julio de 2023 al ser la primera drag queen en formar parte de una mesa. En estas elecciones europeas, la también drag queen Pitita ha dado mucho que hablar al presidir una en Barcelona. "Sí amigas, soy presidenta de la mesa electoral, y después tengo Churros; por eso he tenido que venir montada. Yo era suplente, pero el destino ha querido que pase aquí el día cumpliendo mis obligaciones como ciudadana", escribía en una publicación en X. La ganadora de 'Drag Race España 3' acudió "montada" porque tras presidir la mesa, se iba directamente a actuar en "Churros con Chocolate", la fiesta temática y LGTBI de la sala Apolo. "No os preocupéis, cariños, llegaré a 'Churros'; tarde, pero llegaré".