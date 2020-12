El alegato sobre salud mental de Messi con Évole: "Necesito ir al psicólogo, pero me cuesta dar el paso"

Durante la noche del 27 de diciembre, laSexta emitió un programa especial y muy esperado por muchos en el que Jordi Évole entrevistaría al que para muchos sería el mejor jugador de fútbol de la historia: Leo Messi. Lejos de centrarse de forma exclusiva en el desempeño del argentino en el campo de juego, la entrevista llegó a profundizar en temas más personales como puede ser la salud mental.

Leo Messi se sincera con Jordi Évole en una especial entrevista

Durante la entrevista, el presentador hacía alusión a la presión de tener que estar a la altura de las altas expectativas de la afición: "¿Ser el mejor jugador del mundo y tenerlo que demostrar en cada partido te genera ansiedad?". El futbolista contestaba que no se daba el caso, ya que jugaba "para ganar y dar el máximo a mi equipo, no para lucirme y que digan que soy el mejor".

Ante la pregunta de si había ido a terapia en alguna ocasión, el argentino respondía: "Tendría que haber ido pero no fui nunca. No sé por qué, me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito, incluso me insistieron para que vaya". El futbolista hizo referencia a que su propia mujer le había insistido para que acudiese a un psicólogo, pero no lo había hecho aún. "Soy una persona que me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito, me haría bien", zanjaba Messi antes de que Évole cerrase aconsejándole: "Yo te recomiendo que vayas al psicólogo, que va muy bien".

Unos regalos envenenados

Al final de la entrevista, Évole hacía referencia a la ya anunciada decisión de Messi de abandonar su equipo de toda la vida, el Barcelona, en algún momento del próximo año. Tratando de sacarle alguna respuesta sobre su futuro, el presentador le ofreció como regalo dos guías turísticas: una de París y otra de Manchester. El futbolista, sonriendo, devolvía ambas guías a Évole. "Voy a hacer lo que me diga el corazón y la cabeza. Quiero volver al Barça algún día, cuando no sea jugador".