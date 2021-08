Jorge Brazález, ganador de 'MasterChef 5', debuta como cantante con "Tendente"

Ganar 'MasterChef' puede abrir múltiples puertas y no solo las de las cocinas. Este es el caso de Jorge Brazález, quien se impuso en 'MasterChef 5'. En su caso, además de abrir su propio restaurante y seguir dedicándose a la cocina, también ha tenido una trayectoria en la televisión, apareciendo en concursos y programas como 'El desafío' y 'Viva la vida'.

Jorge Brazález debuta como cantante

Ahora, ha querido apostar por otra de sus pasiones: la música. El chef ha lanzado su primer single, "Tendente", con videoclip incluido, bajo el nombre artístico de 1ncordio. "Creo que las personas somos tendentes a nuestras pasiones y yo, en mi vida, tengo varias. La música es la primera de ellas, y surgió antes que el fútbol y la cocina", ha asegurado a la revista Pronto.

Brazález ha explicado que la música siempre le ha acompañado: "En mi casa siempre ha habido mucha música y eso me ha marcado". Este lanzamiento es el resultado de horas de composición durante el confinamiento, a pesar de que el cocinero nunca había pensado antes en ser cantante. "No me había planteado nunca cantar, estaba enamorado de la música, pero nunca creí que tendría un hueco vocal en ella", ha confesado.

Proyecto de futuro

Brazález ha confirmado que no va a ser un artista de una sola canción y que ya tiene el segundo single preparado, confirmando el comienzo de una carrera musical. "Ya estoy con el segundo single, que será mucho más bailable y atrevido y espero que salga antes de que acabe agosto, porque es ideal para verano", explica el artista, que espera poder seguir creciendo en el mundo de la música.