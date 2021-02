'El desafío': Jorge Brazález, ganador de la cuarta gala de la edición tras caminar envuelto en llamas

El viernes 5 de febrero, 'El desafío' emitió su cuarta gala en Antena 3, con nuevos desafíos para los ocho concursantes de la edición. Entre ellos, destacó especialmente el de Jorge Brazález, quien tuvo que caminar envuelto en llamas, dejando a todos los presentes en plató totalmente perplejos, tras lo cual concluyó su desafío entre lágrimas de emoción. Una prueba que acabó coronando al granadino como el ganador de la gala, momento en el que pudo donar el dinero del premio a una ONG.

Jorge Brazález, junto a Roberto Leal, tras convertirse en ganador de la cuarta gala de 'El desafío'

A la hora de las votaciones, Brazález fue el último en conocer la valoración de los jueces, después de que Kira Miró, ganadora de las dos primeras galas, se situara en primera posición con veinticuatro puntos. Lejos de generar un consenso en los jueces, el chef obtuvo un total de veinte puntos, diez por parte de Juan del Val y otros diez de Tamara Falcó, quienes se quedaron perplejos al ver que su compañero, Santiago Segura, otorgaba a Brazález tan solo un punto.

"Os lo voy a explicar: ha sido una noche complicada y yo os entiendo, veis fuego y flipáis", argumentó Segura, quien aclaró que "yo llevo veinte años en cine. Me he quemado un brazo y me han echado el gel ese", haciendo referencia a la sustancia que los especialistas se aplican para protegerse de las llamas y que, por supuesto, también empleó el propio Brazález. "Es algo que requiere valor, pero es pasiva. Has currado más practicando lo de bailar como Beyoncé", opinó el jurado, en referencia a la prueba de la semana anterior. Unas palabras que no convencieron en absoluto a Juan, quien decidió recurrir al botón de la injusticia, el cual otorgaba la posibilidad de otorgar o retirar cinco puntos a cualquier de los concursantes.

"Se ha jugado la vida"

"Se ha jugado la vida", defendió del Val, tajante, antes de sumar cinco puntos más a Brazález, quien se convirtió en ganador de la noche al obtener tan solo dos puntos más que su compañera Miró. El chef tuvo así la oportunidad de otorgar un total de 8.000 euros a una ONG, dado que Ana Peleteiro había sumado dos mil euros más al premio final al aguantar dos minutos en la apnea. "Cuando yo estaba en el restaurante Beso Beach de Formentera, contactó conmigo, después de 'MasterChef', Aina, una chica que está en silla de ruedas", explicó el concursante. "Me acerqué mucho a un grupo de chicos y chicas con necesidades especiales, nos mezclamos un poco todos con nuestras secuelas, porque todos las tenemos", reconoció Brazález, antes de otorgar el premio a APNEEF, Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera. "Ojalá que haya más para vosotros y para más gente", deseó el granadino.