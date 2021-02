Jorge Brazález, emocionado en 'El desafío' tras quemarse a lo bonzo: "No sé ni cómo he llegado hasta aquí"

La noche del viernes 5 de febrero, 'El desafío' alcanzó la cuarta gala de su primera edición, en la que los concursantes debían enfrentarse a nuevos retos. En el caso de Jorge Brazález, el chef debía atravesar varias pantallas, a modo de "puertas", envuelto en llamas. Un desafío para el que contó con el apoyo y guía de profesionales y que concluyó con el concursante muy emocionado tras la experiencia, con la que tuvo a todo el plató en tensión.

Jorge Brazález, a salvo tras caminar envuelto en llamas en 'El desafío'

Tras unos exitosos ensayos, el granadino se animó a complicar su desafío de la noche un poco más de lo que se había estipulado en un principio: en lugar de atravesar tres obstáculos, el chef se puso como meta hacerlo con cinco, por primera vez, en plató. En medio de los ensayos y antes de que arrancara la prueba, los especialistas que acompañaban al concursante insistieron, entre otras cosas, en la importancia de que Brazález aguantara la respiración, dado que, en caso de no hacerlo, podría aspirar llamas y morir a causa de ello.

Aún así, Jorge no parecía nada amedrentado mientras, con la ropa adecuada ya puesta, le aplicaban el gel protector sobre la cara, especialmente sobre las zonas sensibles como los ojos, para después cubrirle el rostro por completo antes de prenderle fuego. Con la tensión de todos los presentes envolviéndolo, Brazález caminó con tranquilidad a través de los cinco obstáculos, con un límite de veinte segundos marcado por los profesionales como límite para soportar las llamas. Una caminata que se hizo eterna e intensa para algunos de sus preocupados compañeros, y que el concursante concluyó haciendo la pose del arquero antes de que se abalanzaran sobre él para apagar las llamas con extintores.

"Estoy muy agradecido"

"Felicidades", declaró Roberto Leal, junto al concursante con la ropa destrozada por las llamas, especialmente por la zona de la espalda. "Me ha pasado una cosa un poco curiosa: me he emocionado al final por la pose del arquero y acordarme del mundo del fútbol", reconocía Brazález, con voz ahogada, tras lo cual reconocía que "no sé ni cómo he llegado hasta aquí". "Es increíble poder hacer cosas así cada semana. Muchas gracias a quien sea que me ha dado esto", añadió el el chef, ante el resto de concursantes, igual de emocionados, especialmente Ágatha Ruiz de la Prada.

"Es muy bonito, ahora son mis compañeros. Me gusta mucho compartir esto con gente a la que he visto desde siempre en la tele, al igual que es un gusto poder animar a las casas ahora", remató el granadino, quien recibió las alabanzas del jurado. "Es muy difícil valorar e incluso hablar. Tu emoción lo explica todo", recalcó Juan del Val, tras lo cual Santiago Segura confesó que "ha sido muy bonito mientras que Tamara Falcó reconoció haberse quedado sin palabras.