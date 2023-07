Por Redacción |

Los procesos de castings están cargados de historias que no pudieron ser. Numerosos actores y actrices han audicionado para un mismo papel que luego han visto como se les escapaba de las manos. En otros casos, el propio intérprete es el que rechaza el proyecto por no encajar con lo que anda buscando. Ese es el caso de Jorge González, el triunfito que estuvo a punto de ser alumno del colegio Zurbarán.

Jorge González

Tan solo dos años después de abandonar la Academia de ' Operación Triunfo 2006 ' y lanzar el disco "Dikélame", el cantanteque llegó a la pequeña pantalla en 2009. En pleno boom de la serie, los guionistas. "Mi personaje era Quino y estaba hecho para mí, pero dije que no por las escenas guarras", asegura el artista en una entrevista concedida a FormulaTV.

"Estuve en plató, tenía mi guion, el contrato" y había hecho ya las pruebas de maquillaje y vestuario, pero el problema llegó cuando vio la evolución del personaje a lo largo de los capítulos. "El tema de las escenas guarrillas a mí me suponía un esfuerzo grande". Aunque inicialmente se negaba a mantener relaciones sexuales, Quino acababa cayendo en la tentación de Yoli (Andrea Duro) y protagonizaban algunas escenas más ardientes. "Era una serie muy guarra, aunque ahora ya sea normal", afirma.

Una oportunidad perdida

Tras rechazar la oferta, el papel acabó en manos de Óscar Sinela, que durante 25 episodios encarnó a Quino. Aunque hubiese sido un gran trampolín para su carrera, González no se arrepiente de la decisión porque "todo pasa por algo". Además, está seguro de que "no lo hubiese gestionado bien" en ese momento al no estar preparado psicológicamente para desnudarse, como sí hizo recientemente en "Full Monty, el musical". Eso sí, quiere quitarse la espinita con la secuela 'FoQ: La nueva generación': "Me gustaría que me llamaran para ser el profesor de gimnasia".