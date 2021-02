Óscar Sinela, de trabajar en 'FoQ' a OnlyFans: "Cualquier ingreso es importante para subsistir"

Sobrevivir en la complicada industrial audiovisual no es tarea fácil. No es suficiente con formar parte de un fenómeno televisivo para garantizar una sólida carrera como intérprete en un sector con un alto porcentaje de desempleo. Este el es contexto que llevó al actor Óscar Sinela a crearse una cuenta de OnlyFans para poder subsistir en Madrid a través de estos ingresos. FormulaTV ha hablado con el actor que dio vida a Quino en 'Física o química' para conocer su situación y cómo esta red le ayuda a seguir adelante a través de los ingresos.

Óscar Sinela posa en calzoncillosJohn Aguiler

Aunque al principio se preocupó por si podría afectar a su carrera, ahora se muestra tranquilo: "Cualquier ingreso es importante para subsistir en Madrid". "Hay un gran número de personas que ven la exposición del sexo como algo malo", asegura el actor y matiza que "en la plataforma hay también lugar para cualquier artista o personaje público". A pesar de no ofrecer contenido pornográfico, reivindica que "la pornografía para entretener es completamente lícita y respetable".

Sinela ofrece contenido sensual con "fotografías en gayumbos y material audiovisual personalizado". Pero también tira mucho del humor con el "SinelaMuppetCumple": "La palabra Muppet es porque te habla mi paquete a modo de Muppet. Te preparo un vídeo y lo grabo con un primer plano en el que mi paquete "engayumbado" te canta el '¡Cumpleaños feliz!'. Con un saludo final personalizado al nombre y la edad que tu me digas previamente", explica. La mayoría de suscriptores le solicitan la "carta de deseos para ver qué pueden pedir", pero otros más lanzados le piden "material pornográfico o desnudos integrales". "Los límites están en mí", afirma Sinela. "Hago lo que sí quiero hacer y marco mi límite también si no quiero hacer algo, o si alguien me los pone", añade.

Óscar Sinela luce cuerpo en calzoncillosJohn Aguiler

El actor agradece que se haya promocionado su cuenta de OnlyFans a través de noticias en diferentes medios, ya que le reportar más ingresos, pero lamenta que nadie contactase con él para conocer sus razones. Por ello, FormulaTV ha querido darle la oportunidad de compartir su experiencia con todos los usuarios a través de esta entrevista. Sinela demanda más voz para los rostros populares en los medios y lanza la iniciativa #FeedbackWindow. Con esta acción pretende promover que los medios incluyan una publicación de Instagram del protagonista de la noticia para que este pueda incluir su opinión con solo editar su propio post. "Una acción a favor de la comunicación asertiva y ética en la era de la comunicación", explica.

Su ausencia en 'Foq: El reecuentro'

Más allá de este incursión en OnlyFans, Sinela sigue luchando por seguir avanzando en su carrera como actor en estos tiempos tan complicados. Pronto le veremos en su primer papel en inglés en 'Glow and Darkness', la serie de José Luis Moreno. El intérprete confiesa que le hubiese gustado participar en 'FoQ: El reencuentro', ya que el personaje de Quino "fue muy querido". "Hice lo que pude. Llamé al director del capítulo para pedirle participación pero no hubo suerte. Supongo que llegué tarde", explica el actor, que asegura tener varias teorías sobre su ausencia.